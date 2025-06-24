牛油5好處抗炎減脂！植物牛油比動物牛油健康？吃錯增心臟病風險

牛油好處｜牛油是常用的食材，無論是塗抹麵包、製作甜品、還是煎烤肉類都會用到牛油。很多人都覺得牛油高油脂，高膽固醇，常吃牛油會增加患上心血管疾病的風險。但其實適量食用牛油，可以為身體帶來5大好處！植物牛油的飽和脂肪比動物牛油低，但它真的比較健康嗎？



牛油成分｜牛油奶脂不能少於80%

牛油的主要成分是從牛脂肪組織中提煉出來的動物油脂。根據消委會的資料，動物牛油須由奶類或忌廉攪製而成，所含奶脂不能少於80%，水分不得超過16%，鹽不得超過4%。植物牛油多以植物油，例如橄欖油作爲原料，是類似牛油而非屬溶合奶類的牛油產品，含水分不得超過16%，亦不得含超過10%牛油脂肪。購買前可留意標纖。

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牛油的5大好處

1.提升免疫力

牛油富含脂溶性維他命A。維他命A有助改善視力、免疫系統和皮膚健康。牛油蘊含的維他命A可以直達腸道，在腸內激活免疫細胞，從而預防病毒的入侵。

2.促進鈣吸收

牛油可促進脂溶性維他命D、K2的吸收。維他命D促進鈣吸收，維他命K2可防止鈣堆積在軟組織，使鈣移動進入骨骼和牙齒等身體的適當部位，改善骨骼健康。

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牛油可促進鈣吸收。（unsplash）

3.穩定荷爾蒙

牛油當中的天然飽和脂肪是主要的能量來源，也是製造性荷爾蒙（如睾酮、雌激素、孕激素）的原料，適量食用牛油，有助穩定荷爾蒙，促進生殖健康和肌肉生長。

4.促進脂肪代謝

牛油含有一種稱為軛亞油酸（Conjugated linoleic acid, CLA）的不飽和脂肪酸，能夠促進脂肪代謝，有助減脂，也具抗氧化和抗炎作用。消委會指出，不飽和脂肪酸能有效減低血液中的壞膽固醇水平，降低患心血管疾病的風險。

5.改善腸道健康

牛油當中含有丁酸，能幫助腸道細胞修復，改善腸道菌群平衡，強化腸道屏障，有助抗炎。

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牛油可改善腸道健康。（istockphoto）

「植物牛油」比「動物牛油」健康嗎？

牛油由動物奶脂製成，飽和脂肪酸和膽固醇含量較高。植物牛油是將液體植物油，如菜油、橄欖油等，經過加熱及氫化，變成半固體或固體的人造牛油，飽和脂肪酸含量較牛油低，也不含膽固醇。但植物牛油真的比動物牛油健康嗎？

植物牛油的反式脂肪可能更高。（unsplash）

為了製造出類似牛油的軟滑口感，植物牛油經過了氫化加工。營養師嚴韻倩在媒體訪問中指出，氫化的過程會令植物油當中的健康不飽和脂肪酸（如亞麻酸、亞油酸）被轉化為反式脂肪，長期食用氫化後的油脂可導致脂肪代謝紊亂。愈是硬身的植物牛油，所含的反式脂肪量也愈高。

此外，植物牛油亦可能含有乳化劑、防腐劑、人工色素和調味劑，對比動物牛油反而更不健康。

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世衞建議脂肪攝取量

世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量攝取量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）一份研究指出，從反式脂肪攝取的熱量中，每2%的熱量便會增加23%患心臟病風險。

營養師謝施敏在媒體訪問中提到，每天進食牛油應不多於1-2 茶匙，即10克以內。

每天進食牛油應不多於1-2 茶匙。（photo-ac）

3大食用貼士

1.不宜高溫煎炒

由於牛油含有奶脂，其煙點約150°C至175°C，當牛油加熱至100°C時，其水分蒸發，剩下的奶脂和其他奶類成分很容易燒焦變黑。燒焦的食物含致癌化合物，長期食用會增加胃癌和大腸癌風險。

如要以牛油烹調食材如煎牛扒，應購買澄清牛油（clarified butter），它去除了水分及其他奶類成分，只含奶脂，一般煙點較高，較不容易燒焦。

牛油不宜高溫烹煮，若要煎牛扒應購買澄清牛油（clarified butter）。（資料圖片）

2.選擇草飼牛油

草飼牛油的營養成分普遍比穀飼牛油高，草飼牛油含豐富脂肪酸，CLA含量比㨌飼牛油多達5倍。草飼牛油的包裝上會標明 「grass-fed」。

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3.留意反式脂肪含量

購買牛油時，應留意營養標籤，選擇較少人造添加劑及防腐劑的牛油，注意飽和脂肪及反式脂肪含量，避免超標。一些牛油也會含有添加鹽，選擇無添加鹽的牛油可以避免攝取額外鈉質。