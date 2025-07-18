黃泰來離世 | 酒精敏感可以毒攻毒？醫揭真相+紓緩4招敏感都飲得?

黃泰來離世｜酒精敏感｜電影導演黃泰來日前（16日）因喉癌逝世，他曾在訪問中提及一喝酒便出紅斑，但有次嘗試以極端方法對付，就是狂喝白蘭地，豈料就此治好了酒精敏感！但有醫生就提醒，小心減輕症狀不成，還可能隨時賠上生命！究竟哪些人會對酒精過敏？酒精過敏怎麽辦？



黃泰來酒精過敏 以毒攻毒狂飲白蘭地治癒敏感？

電影導演黃泰來日前（16日）傳出因喉癌離世，享年75歲。黃泰來是60年代導演黃堯兒子，曾執導的電影有《緣份》、《法內情》、《三狼奇案》等。他曾在訪問中提及，他有嚴重酒精敏感，每次喝酒都會全身長滿紅斑，十分痕癢，因此一點酒也不敢喝。但據資深傳媒人、黃泰來好友徐聖祺指，他曾採用以毒攻毒的方法為黃泰來「醫治」其酒精敏感，就是狂灌他喝白蘭地，令他全身瘋狂過敏，手、腳和脖子佈滿紅色斑塊，足足持續了3小時，但此方法卻把他治好了。不過，這方法是否真的可以治癒酒精過敏？

電影導演黃泰來曾用特別方法醫治酒精敏感。（資料圖片）

酒精敏感｜醫生提醒偏方勿亂試 恐有致命風險

我們就此訪問了皮膚科醫生陳厚毅，陳醫生指黃泰來當時的情況，可能只是紅疹暫時消退，並非治好了酒精敏感，使用以毒攻毒的偏方，一不小心可能加重症狀，甚至造成生命危險！

喝酒後長出酒疹，其實是接觸致敏原導致的急性蕁麻疹。酒精過敏跟其他海鮮、堅果過敏一樣，由遺傳因素影響，因此平時喝酒不會過敏和起酒疹的人，不會因為喝多了酒而出現過敏症狀。

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酒精敏感可能會令全身長滿紅斑。（Getty Images)

酒精敏感｜以毒攻毒加重症狀 任何人都不宜

陳厚毅醫生補充，這種以毒攻毒的方法並無醫學根據，如要避免出現敏感症狀，應避開致敏原，而不是增加與致敏原的接觸，接觸量和接觸次數愈多，敏感症狀會更加嚴重，有機會導致呼吸困難，因此任何人也不適合使用這種以毒攻毒的方法。

接觸量和接觸次數越多，酒精過敏症狀越嚴重。（unsplash）

過敏的嚴重程度也因個人體質而異，陳醫生指有些人即使攝取極少量酒精，過敏反應也可能很大，因此應多注意自己對致敏原的過敏反應。若想知道自己有沒有對酒精或其他食物敏感，可以到體檢中心進行血液測試或皮膚點刺測試。

酒精過敏症狀

1.全身長滿紅斑，面部頸部變紅發癢。

2.鼻塞、流鼻涕。

3.咳嗽、氣喘。

4.喉嚨腫、呼吸困難。

5.嘴唇、眼皮脹。

6.嘔吐、腹瀉。



如果一定要食用致敏的食物，如應酬時一定要喝酒，可以先服用抗組織胺藥物。

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酒為什麽會致敏？

1.組織胺：酒屬於發酵飲品，本身含有大量組織胺和其他蛋白質，都是潛在的致敏原。



2.添加物：酒類當中含有色素、香料或防腐劑，可能會令一些人過敏。



3.精化物質：酒類含有精化劑（fining agents），用來吸附雜質。這些精化劑的來源包括雞蛋的蛋清、魚膠、取自豬或牛的明膠、取自牛奶的酪蛋白等，如果對這些物質過敏，喝酒也可能會過敏。



酒類含有精化劑，是潛在的致敏原。（unsplash）

4.水果：酒類當中經常會添加蘋果、桃子、荔枝等水果，如果對某些水果成分過敏，喝到添加果汁的酒也可能會過敏。



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5.亞硫酸鹽：亞硫酸鹽（sulfite）被添加到酒裏，用來預防酒品變質、保持酒的新鮮度以及預防細菌，在葡萄酒和果酒當中常見，一些人可能對亞硫酸鹽過敏。



酒精敏感≠酒精不耐症

酒精不耐症人士喝酒後，並不會出現皮膚紅腫的症狀，酒精不耐症的反應時間一般是喝酒後幾分鐘，而酒精敏感的反應時間較長，從幾分鐘到2小時不等。

有酒精不耐症的人士，身體缺乏酒精代謝酵素乙醛去氫酶（Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2），這種酵素負責將酒精代謝過程中產生的乙醛分解成無害的物質。乙醛無法及時分解，便會堆積在體內，導致臉紅、心跳加速、頭暈、頭痛、嘔吐等狀況。

酒精不耐症人士不一定對酒精敏感。（unsplash）

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酒精敏感解決方法

１服藥：若出現酒精敏感症狀，可以服用抗組織胺藥物，酒疹一般很快就能消退。

２冰敷：要緩解痕癢，可以冰敷或拍打過敏的位置止癢。

３類固醇：情況嚴重時才需要使用口服類固醇。

４多喝水：多喝水可讓身體加快代謝致敏原。

若真的痕癢難耐，紅疹延續數天未消退，建議尋求皮膚科醫生的協助。若情況嚴重至出現呼吸困難，應即時到急症室求醫。