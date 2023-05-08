解酒飲食｜如何紓緩酒後宿醉？3步驟助加速酒精代謝緩解宿醉症狀

朋友聚會、下班應酬免不了要喝酒，常常會無法自制而多喝幾杯，飲酒後，約有七成的人會有不同程度的宿醉情況，而到了隔天，症狀一直消散不去，想吐，頭痛到讓人想撞牆的不舒服感是許多人共同的經驗。



為了能減輕宿醉情形，可依照飲酒3步驟加速酒精代謝並降低肝損傷。

3步驟加速酒精代謝👇👇👇

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第一步，飲酒前先補充維他命B雜，加速酒精代謝

如果知道今天有飯局須喝酒，可以在餐前一小時補充B雜。B雜在人體就像基層員工，參與所有代謝反應，酒精代謝就需要維他命B雜幫忙，解酒過程中會消耗大量維他命B雜，其中又以維他命B1、維他命B2以及葉酸的消耗量最大，因此喝酒前補充能加速酒精代謝。

第二步，多吃蛋白質食物，促進肝臟解毒

喝酒已經傷肝，空腹飲酒更傷胃。酒精最早會在胃部被吸收約5%，其餘的95%會到小腸，隨後進入肝分解。不想太快醉，喝酒前可多吃蛋白質食物，蛋白質進入人體後，最終會在小腸分解成胺基酸被吸收，具有促進肝臟解毒及代謝酒精的效果。

第三步，薑黃素可緩解宿醉，日常保養可增強肝功能及降低發炎

肝臟是最易受酒精影響的器官，酒精在肝臟代謝需要透過兩個步驟，經過乙醇去氫酶（以下簡稱ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（以下簡稱ALDH2）代謝成無毒的乙酸。研究發現，食用薑黃萃取物可以加速酒精代謝，緩解宿醉的不適感，同時可降低發炎反應，保護肝臟。

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酒精每日攝取量

醫學權威期刊《刺胳針（Lancet）》2018年研究發現，無論喝多少酒，酒精都會傷身。根據台灣國民飲食指標手冊建議，男性每日不宜超過2杯，女性每日不宜超過1杯。提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

一天可以喝多少量的酒？（Heho健康授權使用）

肝臟內部沒有神經，感覺到痛已經相當嚴重，甚至影響到附近的器官。長期飲酒不僅會有酒精性肝炎、脂肪肝的風險，心血管也會受到影響。即使上述提到飲酒3步驟，但千萬別因此貪杯過頭。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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