健康飲酒｜秋葵送酒護胃水果促酒精代謝　營養師6招健康飲唔易肥

「人在江湖走，不能沒有酒！」不少人總享受下班後或假日的「小酌時光」，但在已知飲酒過多有害健康，以及貪杯容易發胖的情況下，究竟該喝多少才算「適量」呢？



對此，營養師分享出喝酒的「6大關鍵」，只要喝對方法不僅能降低傷害，還不用怕胖！

喝酒6大關鍵（按圖👇👇👇）

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台灣營養師Angela在Instagram上表示，依台灣衛福部國民飲食建議，以每杯酒精10公克為基準，男性每日不宜飲用超過2杯、女性則不宜超過1杯，而一杯酒的份量大約為：

- 啤酒330c.c.

- 紅白葡萄酒120c.c.

- 清酒100c.c.

- 白蘭地40c.c.

- 威士忌30c.c.

- 高粱26c.c.



不過，Angela也同時整理出「6大關鍵」，讓大家在盡情喝酒之餘也能同時顧及身體：

1、選擇濃度低、醣份少的酒類

少選調味酒、甜酒、雞尾酒等，盡量改選原味啤酒、不太甜的紅酒、標榜零醣質的酒，抑或燒酒、威士忌、伏特加、琴酒等蒸餾酒。

2、製造熱量赤字、與澱粉替換

舉例來說，大家喝酒當天的早餐、午餐可吃清爽點的食物，抑或在酒前運動、與其他餐澱粉替換等，製造更多熱量空間給酒精。

3、選對配菜和下酒菜

選擇滷或烤的食材，同時搭配蔬菜類小菜、滑滑黏稠（秋葵、海帶芽、海帶、髮菜）等食物，即可保護胃黏膜、墊墊胃，且膳食纖維也能吸附油脂、穩定血糖波動。

4、喝酒前先吃蛋白質類食物

減緩酒精吸收，同時也能增加飽足感。

5、補充維他命B雜

幫助肝臟代謝酒精，可在喝酒前補充維他命B。

6、酒後多喝水

水是最好的解酒劑，且酒精具脫水及利尿作用，記得要多補充水份。此外，大家也可在酒後吃點水果，因為水果裡的果糖可加速酒精代謝。

⁡Angela強調，不想變胖最重要的當然就是喝酒的「量」，畢竟份量即是王道，但若偶爾聚餐、開心喝酒，只要遵照原則就不用太擔心，明天醒來再調整平時的減肥飲食，繼續努力就好！

酒類熱量（點擊下圖看清👇👇👇）

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