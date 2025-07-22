奇異果冷知識｜奇異果勿再切半？Zespri 6切法有用意　點切最甜？

奇異果功效多多，維他命C豐富，更可預防便秘、改善失眠，但你會怎樣吃奇異果？怎樣切奇異果？大部分人可能會橫切成兩半，再用匙羹勺來吃，這樣最方便、果肉一點不浪費。不過，Zespri日本官網便分享了一個切法，能吃到奇異果最甜的味道。你知道奇異果最甜的部分在哪裡？



奇異果吃法｜連皮進食纖維增50%

奇異果有很多切法，最簡單必定是把奇異果橫切一刀，分成兩半，再用匙羹挖出果肉來吃。有人則為了吸收最多營養，把整個奇異果連皮放入攪拌機打爛飲用。據Zespri指奇異果每食用分量（約2個）含4克食用纖維，金奇異果則有2克，連皮進食，纖維量大增50%。

奇異果每食用分量（約2個）含4克食用纖維，連皮食纖維量更大增50%。（pranjall kumar＠unsplash）

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擁有逾40年經驗、被譽為「水果芭菲之父」的水果甜品主廚森山登美男，在Zespri日本官網中分享了不同切法，無論是烹調上或派對上都能派上用場。他還對不同切法作出點評。味道最醇厚最甜的切法又是怎樣？

被譽為「水果芭菲之父」的水果甜品主廚森山登美男（zespri影片截圖）

奇異果6大切法

1 橫切分兩半

這是最簡單的方法，切開後只需用匙羹勺起來便吃，乾淨俐落，還可享用到最多汁的奇異果。

專家意見：這方法適宜奇異果太熟太軟的時候使用，若把它切開或削皮，很易會碎掉。

切奇異果最簡單的方法，便是對半切開，再用匙羹勺起來便吃，乾淨俐落。 （photoAC）

2 整個削皮

把奇異果的頂和底部切掉，垂直握住果身由上而下削皮便可。

專家意見：成熟的奇異果剝皮後才會露出光滑的表面，若是未成熟的奇異果，表面會很粗糙，影響賣相。

按圖看「整個削皮」的切法步驟：

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3 先切片後去皮

把奇異果的頂和底部切掉，再切成約1厘米厚的片，把水果刀的刀尖插入奇異果片的皮肉之間，另一隻手則按着果片滾動，剝去果皮。

專家意見：切成約1厘米厚的奇異果片，口感最佳。先切片後去皮可避免直接按壓着果肉，容易破損。

奇異果切片，你會去皮先，或是切片先？（photoAC）

按圖看「先切片後去皮」的切法步驟：

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4 鋸齒形切割

用水果刀約45°插入奇異果的肚中心，再向另一邊45°切入，如Z形般繞一圈切出鋸齒狀。完成後，便可分成上下兩部分了。

專家意見：底部切平，把果肉以環狀分開，還當可作容器。

鋸齒形切割法，還可以作為盛器。（zespri影片截圖）

按圖看「鋸齒形切割」的切法步驟：

5 玫瑰花形

如方法2把奇異果去皮，再切成薄片，用刀輔助將切片拉長塑形，成玫瑰花形。

專家意見：如奇異果較軟身，可切厚一點；較硬則切薄一點，這樣較易塑形。

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玫瑰花形的奇異果，最適宜用於甜品的裝飾。（zespri影片截圖）

按圖看「玫瑰花形」的切法步驟：

不過，論可享受到最佳風味，最甜的味道可用第6個方法。



6 切瓣

奇異果以直方向切成兩半，再切成1/8大小，如切香橙一樣。再以刀尖插入皮肉之間，削皮。

專家意見：據日本生活網站「grapee」指出，奇異果的甜度集中在底部，因此這樣切，可讓甜味分布更平均。而大廚則表示，水果的酸味在接觸空氣後會逐漸消失。切開後，口感會更加醇厚。

據日本生活網站「grapee」指出，奇異果的甜度集中在底部，這樣切可讓甜味分布更平均。（zespri影片截圖）

按圖看「切瓣」的切法步驟：