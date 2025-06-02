奇異果冷知識｜有酒精味能吃嗎？奇異果鮮甜3特點 催熟2招用暴力?

奇異果美味又健康，一直是營養水果熱選。不過這種我們以為很熟悉的水果，卻不時讓我們「捉錯路」，不時以為捉準了最佳進食時機，卻又酸又硬，甚至吃出酒精味！究竟怎樣才能吃在最香甜時刻？原來有時需要「暴力對待」！



奇異果｜變色有酒精味仍能吃嗎？

奇異果營養豐富的形象鮮明，它低熱量，且富含多種營養，被認為有助促進腸道健康、降低膽固醇、提高免疫力等，是種對身體有多種好處的水果。不過令人困惑的是，很多時我們不易確定它是仍未成熟或是熟得壞掉了。變色和出現酒精味是兩個常見訊號，出現這些情況，它們還可以吃嗎？

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奇異果低熱量營養豐富，是人氣的健康水果。（Pavel Danilyukpexels）

奇異果帶酒精味：過熟，未變質也不宜吃

有時我們會發現奇異果散發出酒精氣味，這顯示它已經過熟了。日本農業網站的專題文章指，因為奇異果成熟到一定程度，果皮上的酵母會分解果肉中的糖分，從而發生酒精發酵，聞起來就會有一股酒味。但要注意的是腐爛、變質的奇異果也會出現酒味。所以，不管有酒味是出於哪種原因，都不應再進食。因為即使只是過熟，奇異果營養成分部分已經流失，不但口感不佳，營養價值也較低。而腐敗變質更會產生細菌和毒素，造成腹瀉、嘔吐等情況。

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奇異果變色：變了色更美味？

奇異果的變色情況有多種，但不是每種都是危險訊號，要懂得配合其他情況去判斷是否仍美味可吃。

變成紅棕色：通常出現在中心部分，這時它可能已經過了完全成熟期並開始變質，不過仍然可以安全食用。但若加上以下的任何情況，則很可能已經腐爛，應避免食用。

奇異果危險訊號：

1 柔軟又黏糊糊

2 切開前有水流出

3 有酒精味

4 表面乾燥、起皺、變形

5 種子周圍發紅



奇異果種子周圍發紅，不宜食用。（hartono subagio@Pixabay）

變紅色：當水果成熟一段時間後內部就會變紅，這並不意味著它已經腐爛，只是味道已沒那麼甜。不過也有些奇異果品種其種子周圍有紅色的外皮，反而因此非常新鮮和甜。

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變黑色或棕色：如果果皮表面出現黑色或棕色斑點或部分變色，則內部可能已經腐爛。遇到這種情況就不要再吃了。

熟過了頭甜味降低的奇異果適合用來製作果汁。（Charlotte May@pexels）

奇異果3特徵 判斷出不同口感

吃了未成熟的奇異果，除了果肉硬、酸味重，更加有可能因為纖維素較多而刺激腸胃，引起不適。要按自己的口味，掌握最佳食用時機，可留意以下3點：

1 手感有彈性：味濃帶酸

輕握一下奇異果，若感覺略為柔軟有彈性，就表示已經成熟，可以食用。對於喜歡口感濃郁且略帶酸味的人來說，這是種推薦的做法。

按壓下頭尾稍凹，即又軟又甜。（Los Muertos Crew@pexels）

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2 蒂周圍略微凹陷：又軟又甜

用手指按壓奇異果的蒂及底部，如果稍微有凹陷，就可以吃了。建議喜歡口感甜而軟的人使用這方法，因為這情況顯示中間的澱粉部分也變軟了。

3 有甜香：肯定不會吃錯時機

透過顏色和氣味來判斷是最不易失手的判斷方法，當果皮顏色呈深棕色時，表示接近完全成熟，靠近聞一下，會有一股酸甜的香氣。這時肯定不會吃錯時機！

奇異果熟得好味2秘技

奇異果要吃在最成熟時刻，要達到這種狀態，就不要將未成熟的奇異果放進雪櫃，要存放在室溫下，關鍵是通風良好，避免陽光直射和空調，理想溫度是15至20度左右。若發現奇異果成熟情況不如預期，有兩種方法可以為它們打打氣！

和蘋果香蕉在一起，奇異果更易熟。（Oleksandr Pidvalnyi@Pixabay）

1 與蘋果香蕉結伴

將蘋果和香蕉與奇異果一起放入袋中，密封存放。蘋果和香蕉會產生乙烯氣體，這是水果成熟所必需的，而奇異果本身不具備產生乙烯的能力，這時蘋果和香蕉就能助一臂之力。

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2 施以暴力

如果你發現奇異果花了一段時間就是成熟不了，不妨對它施加一點暴力。可輕輕地在桌子或砧板上敲擊，或稍微刮擦果皮，可以喚醒它並促進其進一步成熟。

參考資料：マイナビ農業／食生活研究所