紅奇異果功效｜抗老化助防癌5功效　紅綠金奇異果維他命C哪個最多

奇異果不僅有綠色和金色，還有紅色，這種寶石紅奇異果（RubyRed Kiwi）近日在超市大賣，皆因4-5月是它的當造期，由於產期短，不像其他奇異果四季都能吃到。但它和綠奇異果（Green Kiwi）、金奇異果（SunGold Kiwi）營養價值和口感有什麼分別？不少人更擔心這種顏色變異的奇異果是基因改造，避之則吉，事實是否如此？



奇異果肉呈紅色 是否基因改造？

寶石紅奇異果，又名紅心奇異果，其果肉因呈現如紅寶石般的紅色而得名，是透過天然培植及雜交等方法，經十多年的時間研發而成，並通過多個國家和地區的食品安全檢測，並非基因改造，新西蘭及相關農業部門也多次公開聲明其屬於非轉基因產品。

寶石紅奇異果，含豐富花青素，較綠奇異果和金奇異果具更強的抗氧化力，有助抗發炎、保護心血管。但維他命C含量則低於金奇異果，纖維量略低於綠奇異果。寶石紅奇異果的果實也比金和綠奇異果細小。

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寶石紅奇異果含豐富花青素，是綠奇異果和金奇異沒有的。（photoAC）

寶石紅奇異果營養成分，據Zespri以每100克計算（每顆奇異果約78.9克）

熱量：59千卡

總脂肪：0.4克

鈉：1毫克

碳水化合物：11.9克

膳食纖維：1.8克

糖：11.4

蛋白質：0.9克

維他命C：189毫克

維他命E：1.6毫克

葉酸：69微克

鉀：338毫克

花青素：6.8毫克



紅奇異果功效｜降血壓助防癌５大好處

1 護膚抗氧化：花青素是天然抗氧化劑，維他命C可促進膠原蛋白合成，能延緩皮膚老化，改善發炎。

2 穩定血壓：鉀、維他命C含量豐富，能穩定血壓與血脂，促進新陳代謝，改善心血管健康。

3 提升扺抗力：維他命C還有助增強身體免疫力。

4 預防便秘：膳食纖維能幫助腸道蠕動，促進排便，改善消化系統。

5 助防癌症：維他命C和葉酸豐富，有助紅血球生成，及胎兒發展，也是人體合成DNA和RNA的必需品，有效防止DNA受損，及DNA複製錯誤而引發的癌症。

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綠奇異果、金奇異果、寶石紅奇異果的分別

1. 絨毛：綠奇異最多

綠奇異果擁有較濃密的絨毛，果皮較薄。寶石紅奇異果和金奇異果的果皮卻相對光滑。

2. 果肉：金、紅奇異較軟綿

綠奇異果果肉為綠色，中心有白色果心；金奇異果果肉呈金黃色；寶石紅奇異果則從果心到整個果肉部分都為紅色，果肉整體為淡粉色。寶石紅奇異果及金奇異果口感較細膩、綿軟，綠奇異果略硬。

3. 甜度：金、紅奇異果較甜

寶石紅奇異果的甜度高，有天然漿果的味道；金奇異果甜度最高，略帶清新微酸；而綠奇異果相對甜度稍低，酸度比前兩者略高。

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3種奇異果均有豐富營養。（photoAC）

4. 營養價值

寶石紅奇異果富含花青素，每100克含6.8克花青素，這是綠奇異果和金奇異果所沒有的，花青素具有抗氧化、清除自由基等功效。

維他命C

綠奇異果：85毫克/100克

金奇異果：161毫克/100克

寶石紅奇異果：約189毫克/100克（最高）



膳食纖維

綠奇異果：3克/100克（最高）

金奇異果：2克/100克

寶石紅奇異果：1.8克/100克



葉酸

綠奇異果：25微克/100克（最高）

金奇異果：34微克/100克

寶石紅奇異果：69微克/100克



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+ 5

1. 形狀扁平

扁平比起圓直的奇異果，味道更甜更多營養，其甜度能高出1度。把扁平奇異果切開後，會發現中間白色的軸比圓直的更粗更大，這便是奇異果自身甜味的由來。如果將扁平奇異果平放，會令入面的白色甜味增加，變得更可口。

菊地義一先生更解釋，為什麼會有扁平奇異果的出現，那是因為該奇異果最接近樹幹。如果離樹幹愈近，奇異果吸收的營養成分與水分愈多，令奇異果含有的營養也增加。正因為吸收較多的養分，令奇異果變得更大，更扁平，所以扁平奇異果又有「長男」之稱。

相反離樹幹愈遠的奇異果所能吸收到的營養則愈少，體型上亦較細。

2. 顏色鮮艷

靚的奇異果外皮應自然散發光澤且無斑點。避免選擇色澤暗啞的奇異果。

3. 果身帶軟

用手握拿時感奇異果稍具彈性，帶點腍身便最適合。如果不是即時食用，應避免揀過腍的奇異果，過腍的有機會很快爛或已經爛掉。

4. 觀察蒂頭

蒂頭應呈鮮嫩顏色，而且表面絨毛整齊、完整無傷。