行街市｜金奇異果愈賣愈平$5個鮮甜多汁！7-11教保存3招可放1個月

行街市｜有沒有發現近日街市的金奇異果愈賣愈便宜？反而綠奇異果不多見。大大個的珍寶金奇異果甜度較高，口感較綿，維他命C亦比綠奇異果豐富，所以一向大受歡迎，但價錢總比綠奇異果貴一至兩成。不過，當造期一到金奇異果便充斥市面，紐西蘭產的平均每個低至$5，意大利產的只需$2！

攝影：鄒家鳳



金奇異果6-11月當造，比綠奇異果更便宜。（envato）

金奇異果6月當造產量多 愈賣愈平$5個

奇異果好處多，可防便秘又助睡眠，維他命C更比橙高逾3倍！奇異果的當造季節為每年6月至11月，愛吃奇異果或每天必吃奇異果的你，近日一定瘋狂掃貨，尤其是珍寶型金奇異果。惠康價每個$11、$35.8/5個，百佳價每個$8，普通裝$5.5。街市更平宜，紐西蘭珍寶金奇異果近這一兩星期在旺角、觀塘見$50/8個、$33/5個、$38/6個已覺便宜，隔幾天卻看到$50/9個，平均每個只$5.6，早兩天在西灣河街市則賣$50/10個，平均只是$5個！

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按下圖看珍寶奇異果價格：

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珍寶金奇異果紐西蘭、意大利產點分？

紐西蘭奇異果無論超市、街市，無論金色綠色都是Zespri的天下，Zespri除了紐西蘭，在法國、意大利、日本、南韓都有合作的果農。不過，論產量，Zespri在紐西蘭有2500名合作果農，意大利只有150名。要分辨紐西蘭或意大利產的金奇異果，其實很簡單，只需看清奇異果身上的標籤貼紙便可。紐西蘭產的金奇異果，標籤上會寫上SunGold New Zealand、Jumbo SunGold New Zealand；如意大利產的珍寶金奇異果會有Jumbo SunGold Italy的字樣。行街市｜紐西蘭金奇異果當造$4.8起 Zespri仲有意法日產點分辨？

意大利珍寶金奇異果較紐西蘭產便宜$20/10個

12月至翌年3月是北半球意大利金奇異果的當造季節，6月開始就是南半球的紐西蘭產的金奇異果出場，當中6至8月的甜度最高。兩者相比，口感味道紐西蘭產的略勝一籌，價錢則意大利金奇異果較便宜，在街市就見過$20/10個；百佳價最平$27.5/6個，平均每個$4.58。

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按下圖看紐西蘭奇異果貼紙：

日本7-11的7premium教奇異果保存3招

價錢便宜，不知不覺愈買愈多，想延長奇異果的保鮮期，應該如何儲存？日本7-11旗下的7premium網頁就分享了奇異果在室溫和雪櫃中的保存方法。

1 室溫存放

室溫存放要用廚房紙逐一把奇異果包好，再放進密實袋裡，勿忘札幾個小孔。（7premium網頁）

奇異果若還未完全成熟，仍硬邦邦的話，可用廚房紙逐一包裹好，再放進密實袋裡，札幾個小孔，然後放在陰涼通風處，待待它成熟。相反，如果想快速催熟它，可把蘋果也放進袋中，讓蘋果產生的乙烯加速奇異果的成熟過程。

2 雪櫃冷藏

存放在蔬果箱的奇異果不用在袋上札孔，以免變乾。（7premium網頁）

當奇異果成熟可食用時，又未能即時食用，可以用同樣方法用廚房紙把它逐一包好，放密實袋中，存放在冰箱的蔬菜格。但不用在袋上札孔，以免奇異果變乾。這樣可保存約一星期。

3 冰格儲存

冷凍的奇異果可保存約一個月，但解凍後口感會變差，適宜用作製冰沙、果汁、果醬等。（7premium網頁）

如果預計到奇異果不能在短時間內食用，可以把它放在冰格。但需先去皮、切片或切粒，不重叠下攤開，以保鮮紙緊緊包裹，放入密實袋中，盡量排出空氣如真空狀態，密封後冷凍，可保存約一個月。解凍後的奇異果口感會變差，適宜用作製冰沙、果汁、果醬等。