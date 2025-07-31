普洱老班章｜茶中霸王什麼成就萬元身價？明朝村寨與古樹共生共榮

普洱茶，在中國已有數千年歷史。在普洱茶的世界，培植出一片醇香無比的茶葉，可能要用上百年古樹，價值更堪比黃金，一斤就上十萬元。提到價值不菲的普洱茶，非雲南的班章莫屬，而當中又以擁有逾百年歷史的「老班章」最為人熟悉。



提到價值不菲的普洱茶，非雲南的班章莫屬。（網上圖片）

普洱｜班章五寨均產茶 級別以「老班章」為首

班章是西雙版納勐海縣布朗山班章村委會的簡稱，轄下的五條村稱為「班章五寨」，由於五條村子都產茶，因此這個地方出產的茶葉都叫「班章茶」，主要分為老班章、舊班章和大班章，其中以老班章價格最為昂貴。

班章茶主要分為老班章、舊班章和大班章，其中以老班章價格最為昂貴。（圖片來源：Unsplash）

普洱功效｜研究發現普洱茶降尿酸預防痛風 更可減緩發炎增加益菌

普洱｜村寨源自明朝 與古茶樹共生共榮

老班章來自同一縣的布朗山一條同名的村寨，族人在明朝時已植根此地，他們與古茶樹共生共榮，而這些古樹多為大葉種喬木，樹齡約百年或以上。因布朗山比其他的雲南班章茶區海拔更高、日照更長，加上樹齡的差異，令老班章出品的茶葉味道更純、品質更高。

老班章來自同一縣的布朗山一條同名的村寨。（圖片來源：網上圖片）

普洱｜獨特炒青工藝 愈放愈香醇

老班章的製茶過程亦十分講究，其中以炒青的工序最為關鍵。一般茶葉商人會刻意讓炒青師傅以高溫炒茶，令茶葉釋出更多苦味，製造回甘。老班章則以溫火慢炒，這樣造出來的茶葉更具茶香、甘甜味更自然，且茶葉內的礦物質亦不會被破壞，使其在陳化過程不會變質，愈放愈香醇。

老班章以溫火慢炒，這樣造出來的茶葉更具茶香、甘甜味更自然。（圖片來源：Unsplash）

普洱｜回甘味持久後勁凌厲 被冠「茶中霸王」

老班章採用的大葉種喬木，比其他茶木所製成的茶葉條索更粗大緊實、芽頭肥壯，沖泡時能釋出更多茶多酚，因此茶湯較沉厚，還帶有強烈的回甘在口腔內久久不散，後勁強勁，因此也有「茶中霸王」之稱。

普洱茶包比併｜消滯潤胃提神色香味專家品評 扁茶包或三角袋好

老班章比其他茶木所製成的茶葉條索更粗大緊實、芽頭肥壯。（圖片來源：Pixabay）

普洱｜老班章青餅天花板 拍賣價近150萬元

隨著老班章價格上升，它的價值已不僅僅是味蕾的享受，更成為收藏品。老班章經過陳化後，口感會更為醇厚，苦澀味減弱，回甘更持久，因此收藏價值更高。2003年約5000克的四星白菜班章青餅，拍賣價在100-150萬港元不等，即1斤可達18萬港元。