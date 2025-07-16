康普茶功效｜含益生菌抗氧化力強7好處患三高最啱！錯1步愈來愈酸

康普茶也稱為紅茶菇，源起於中國，是有悠久歷史的保健發酵茶飲。



台灣中國醫藥大學養生班講師韓紅育表示，康普茶有很多營養成分，還有好菌，是適合三高患者的保健飲品，推薦自製康普茶，以下是她的分享。

康普茶DIY（按圖👇👇👇）

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康普茶是發酵茶飲 強力抗氧化適合三高和腸胃不好者

康普茶是在茶水中加入糖和醋酸菌（紅茶菇菌），經過發酵而生成的茶飲，含有益生菌、茶多酚、兒茶素、維他命B雜、維他命C、維他命E等對人體有益的營養素。其中的酵母菌、乳酸菌、醋酸菌等有益菌，可以抑制腸道壞菌生長、促進好菌增生，對於維持腸道健康和排便有顯著的幫助。另外，還能幫助保護心血管、血糖穩定、減緩發炎症狀、肝臟代謝毒素、有強力的抗氧化能力等，對於三高患者和胃腸不好的人，是不錯的保健茶飲。

康普茶微甜帶有氣泡感 發酵過久會變酸

康普茶因為酵母菌的發酵而帶有氣泡感，然後加上砂糖的微甜，與乳酸菌、醋酸菌產生的酸味。若發酵過程較久，添加的砂糖在發酵過程中是微生物的養分，最終會被消耗分解掉，口感上就會很酸，空腹喝較為刺激，胃不好的人建議是飯後飲用，可以幫助消化且降低對胃的刺激，若對咖啡因敏感的人盡量在白天飲用，才不致影響睡眠。

康普茶發酵時發霉多為茶葉不新鮮

康普茶的製作適用各種茶類，但以有機茶葉和新鮮茶葉較好。普洱茶一般存放較久，要確定沒有霉菌。若發酵過程當中發霉，多為茶葉不新鮮、農藥過多或是器具不乾淨。發酵過程包含了酒精發酵與醋酸發酵等化學反應，菌叢包含膜的醋酸菌和液體的酵母菌、乳酸菌等不同菌種。

喝康普茶5大好處（按圖👇👇👇）

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康普茶保存方法

只要有液體保護著菌膜，就可以一直放著，放愈久液體會愈酸。若液體不夠了，就必須再加入茶糖水。若暫時不養了，可以蓋上蓋子，生長就會變緩慢，或放入雪櫃冷凍休眠。發酵完成，過濾出來的康普茶，要放入雪櫃冷凍保存，不放冷凍，味道會愈來愈酸。

康普茶DIY

材料：

飲用水700c.c.、紅茶葉5g、砂糖70g、醋酸菌膜約150g、啟動液300g。



做法：

1. 飲用水煮滾，加入紅茶葉，煮5分鐘，取出茶葉。紅茶葉的分量，可依照自身喜歡的濃淡度調整。

2. 加入砂糖，煮滾1分鐘，關火放涼，即為茶糖水。製作要在8小時內完成，且茶糖水不可放隔夜。

3. 取洗淨瀝乾的容器，加入醋酸菌膜、啟動液、茶糖水，蓋口用餐巾紙蓋住再套上橡皮筋。發酵時需要氧氣，且會排放二氧化碳，所以不可緊密蓋口。

4. 放置於陰涼處，發酵3～4周即可。表面會慢慢長出新的菌膜，過程中不可搖晃或移動容器，避免影響菌膜生長。待新膜生長約1公分時，先試喝看看，若覺得太甜，就再放一周，放愈久會愈酸。



過量喝茶帶來的6個副作用（按圖👇👇👇）

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自製康普茶注意事項

- 啟動液是保護菌膜的母液。啟動液：飲用水=30％：70％（大約值即可），砂糖：飲用水=1：10。

- 待菌膜變厚，可以把新長出來的菌膜，放入另一個乾淨的容器，倒入一半的液體（即為啟動液），再各別依照30％：70％的比例添加茶糖水，用紙巾封口後置於固定陰涼處，即可分成兩罐擴大培養。每一罐都必須有菌膜（醋酸菌）和啟動液（酵母菌、乳酸菌），菌叢才會完整、強勢。

- 在發酵過程中會產生CO2，有時會把菌膜的一角頂上去呈懸空狀。或從結構不結實的邊縫穿出形成一破洞，洞口也會卡茶垢且顏色較深。表面凹凸不平是因為發酵有CO2或泡泡，液體又沒有完全覆蓋菌膜，所以長得不平整。上述狀況都沒有關係，不會影響菌膜的發酵力。

- 剛買來的醋酸菌膜、啟動液，沒有馬上使用，可以先放置常温，只要有啟動液覆蓋著，菌膜就不會老化死亡，但當液體不夠時必須補足。

- 試喝時，菌膜因搖晃而沉下，是正常現象，不必擔心。當喝掉70％的康普茶時，就必須煮70％的茶糖水再倒入，待長出新膜後就可以再次收成康普茶，如此重複。

- 液體中有咖啡色的絮狀物不是發霉，通常是茶垢、菌絲，可過濾也可不濾。菌膜可以用煮過放凉的飲用水清洗。

- 若菌膜放很久了顏色很深或乾癟，可汰舊，老膜的發酵速率很慢，變數多、雜菌容易入侵。

- 康普茶液體表面上若有長白霉、黑霉、綠霉，皆是感染了，整桶丟棄，不可飲用。

▼康普茶是什麼？有什麼營養價值？（點擊下圖👇👇👇）

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- 當有很多菌膜時，可以把菌膜收集在一個容器，用啟動液覆蓋著，如果釀造的康普茶不慎感染，就從中拿一片菌膜來使用。

- 大菌膜要切成小菌膜，分罐時要確實把手洗淨擦乾，用煮沸過的刀子或剪刀切割。

- 康普茶二次發酵多使用密扣式容器，為的是完全密封，即可產生像汽水般的口感。在容器中加入1/3～1/4的水果丁，再倒入過濾好的康普茶至容器約8分滿，緊蓋後放在室溫3～4天，即成水果氣泡飲。發酵過程中若產泡很多，則要鬆蓋洩氣一下再蓋緊，避免爆瓶。

- 多的菌膜可以泡酵素，讓它變甜，當做果凍吃，或是切絲做成涼拌小菜，更重要的是，把水果酒轉換成水果醋時，需要使用到菌膜，所以可以多養一些，以利做醋時使用。

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