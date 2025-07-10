夏季養生｜出汗過多傷心臟！中醫推4款湯水 桑杞養生茶止汗降血糖

夏天高温，出汗多正常嗎？中國廣東省第二中醫院治未病中心黃漢超主任中醫師提醒，任何事情過猶不及。正常出汗是幫助人體降温的過程，但出汗過多則有可能「傷心」。中醫認為「汗為心之液」，出汗過多容易損耗心氣、心陰，影響心臟功能。



根據中醫「陰陽互根」的遠離，要固護自身陽氣，一定要有足夠的陰津才能斂藏住陽氣，夏天人體出汗較多，除了要補充液體之外，止汗也很重要。

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很多人都推薦喝淡鹽水補充體液，黃漢超提醒，中醫認為「過鹹傷心」，含鹽的液體如果喝得過多，血脈容易凝滯，反而不利於血脈運行。所以夏天推薦用甘中微酸的食療進行調補，常見的例如馬齒莧滾皮蛋、番茄薯仔淮山湯、檸檬皮煲老鴨、桑葉枸杞子茶等，都是不錯的盛夏湯水。

吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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桑杞養生茶

材料：桑葉3g，桑椹子10g，枸杞子10g，冰糖適量

做法：上述材料洗淨，加水500ml，按照個人口味融化冰糖後放入材料，小火同煮10分鐘後熄火，放涼片刻後即可飲用。



點評：清熱生津，止汗養血。可輔助降血糖、軟化血管、降血脂、護肝解毒。