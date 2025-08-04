行街市｜天雨菜價不停落！菜心3斤$10/蝦3斤$100/番茄$2磅教揀4招

行街市｜天文台連日發出暴雨警告，黑雨、紅雨、黃雨，街市價格也跟天雨一樣「不停落」！游水生蝦由$70/斤變$40/斤，再跌至$100/3斤！菜心、生菜、白菜一律$10/2斤，番茄、薯仔$10/3磅到$10/5磅也有。揀番茄要留意哪些特徵包甜又新鮮？

攝影：鄒家鳳



下雨天仍炎熱得很，氣溫升高，街市價格下降。

你平我更平，銀川尖葉菜心$5/斤、$10/3斤

行街市｜中型苦瓜$10/5條 番茄薯仔$10/5磅

下雨天，街市檔販總會降價益街坊，你賣$6/斤、$10/2斤菜心，她賣$5斤，不用綑綁式銷售，$10有3斤，更加客似雲來。有些更推出全部菜一律$10/2斤，混合銷售，總之務求快快把貨品促銷，收檔回家。不只菜，中型刺青瓜$5/2條、$10/6條，每條不用2蚊！中型苦瓜$5/2條、$10/5條，有位阿姐跟我說苦瓜很靚，不如夾份一起買，但我怕苦不愛吃，婉拒她了。手指茄$5/3扎，比手指茄粗4倍的「紅茄」$6/3條。番茄、薯仔一樣大跌價，最平$10/5磅，不過買的人也不多。

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下雨天街市蔬菜價格：

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揀番茄也不能只顧價錢，也要懂得挑選，有日本蔬菜家兼菜販的青髪のテツ就曾分享如何選購新鮮清甜的靚番茄：

揀靚番茄4重點

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1.底部有放射紋圖案：選鮮紅色，最好底部有放射狀條紋，類似星形圖案，甜味和鮮味都重很多。

2.光滑圓潤：避免任何凹凸不平或稜角，因為它內部可能有破損。

3.墜手飽滿：宜選又硬又重的番茄，番茄才多汁；輕身是脫水、乾燥的表現。

4.葉子不要乾枯蜷曲：葉子反映其新鮮度，葉子要固定不要鬆脫，翠綠而非乾枯或蜷曲。



行街市｜生蝦$100/3斤 馬友$50/3條 紅衫$20/8條

除了蔬菜，海鮮類的同樣愈賣愈平，游水生蝦已由$70/斤減至$40/斤，再跌至$100/3斤！馬友魚$50份/3條，紅衫魚$20份/8條，細的唔劏，但$30份/3條中型的還會替你劏，黃花魚$45份/2條，方脷$45/條，石斑老虎斑由$60-$100大大條，不過，最後都是買了桂花魚大$60！

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下雨天街市蔬菜海鮮價格：