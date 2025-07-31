柯煒林肺腺癌｜別跟我說：加油！營養師6招預防多攝維他命A超錯？
柯煒林肺腺癌｜憑《濁水漂流》奪得「第58屆金馬獎」及「第40屆香港電影金像獎」最佳男配角的33歲香港演員柯煒林，在IG上發文，因五月尾一直咳得沒斷尾，便轉介到專科醫生作詳細檢查，沒想到竟患上肺腺癌第四期，現開始接受治療。
肺腺癌是肺癌一種，肺癌是本港致命癌症的頭號殺手，每年4,000至5,000多宗肺癌新症中，約八成是肺腺癌。由於早期症狀不明顯，逾七成患者確診時已是第三、四期。不過，有營養師表示，除了遠離二手煙、廚房油煙外，肺腺癌也可靠6大飲食習慣預防，如多吃豆製品也可降低肺腺癌風險。
柯煒林在IG分享確診肺腺癌經過：
咳唔斷尾以為肺癆
＂五月尾開始，一直在咳，先看普通科醫生，食過兩次抗生素，一直沒斷尾，轉看呼吸道專科，照過CT，發覺有異樣，再轉介到另一位專科醫生，醫生看過報告，面有難色「醫生面色咁差，cancer?」我打哈哈，那時還道是肺癆。入醫院作詳細檢查，兩三天過去，然後…就是被告知肺腺癌第四期。
「醫生，真係唔係肺癆？」醫生搖搖頭。
腳步有點不穩，每步踩空似的，頭有點痛，但照過MRI腦無事(亦證實腦無裝屎) ，那應該是心理作用，總想睡，想逃避。＂
別對他說「加油」 為他打氣點個頭就夠
＂「點解係我？」我問過，兩次，直到見到老豆攬住我喊講咗句點解唔係佢，那刻，我慶幸有個咁錫我嘅老豆，更慶幸有事嗰個唔係佢或者係我愛的人，才漸漸的接受自己有cancer這事，就只是念。＂
有機會碰頭的，別跟我說「加油。」我們活在這瘋狂的年頭已夠加油了。一個微笑點頭或💪🏻手勢，唔怕老套樣衰嘅大叫「USH ！我愛你！」，讓我知道我們同在就夠。放心，無事嘅。我打慣逆境波。如常生活，生活如常。Love you all ;)
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肺腺癌是什麼？
肺腺癌（Lung Adenocarcinoma）是肺癌（Lung Cancer）的一種。肺癌泛指所有在肺部出現的惡性腫瘤，分為小細胞肺癌（SCLC）及非小細胞肺癌（NSCLC）兩大類：
～小細胞肺癌：侵襲性較強，多與吸煙有關。
～非小細胞肺癌：約佔肺癌80-85%，包括肺腺癌，多源於肺外周部的腺體細胞，是最常見的肺癌類型。
肺腺癌症狀
肺腺癌與肺癌症狀相似，例如：
1 持續咳嗽、痰中帶血
2 胸痛
3 氣喘、呼吸困難
4 食慾不振、體重下降
5 時常感到疲倦
6 反覆肺部感染（如肺炎）
7 骨痛、頭痛：肺腺癌可能較後期或轉移會出現症狀的症狀。
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肺癌成因及危險因子
1 吸煙：吸煙人士患肺癌風險比非吸煙人士高20倍
2 二手煙：常吸食二手煙人士患上肺癌的機會也高2-3倍
3 長期沒進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
4 長期吸入廚房油煙
5 常吃燒烤、醃製食物
6 長期吸入燃燒香燭的煙霧
7 遺傳因素，年齡＞50歲，有肺癌家族史。
8 環境因素：長期暴露於空氣污染、或石綿、砷等工作環境，如礦工、建築工人等
肺腺癌預防方法
除了遠離以上的導致肺癌或肺腺癌的危險因子外，正確的飲食習慣也有助預防肺腺癌。台灣營養師薛曉晶曾在Facebook專頁中發文分享預防肺腺癌的方法：
1 地中海飲食法
薛曉晶營養師引述研究指，「地中海飲食」模式可降低肺癌風險，關鍵在於攝取豐富的植化素，如豆類、堅果，及富含多元不飽和脂肪酸的魚類、維他命D和膳食纖維，能有效防止炎症、調節免疫系統及促進癌細胞的凋亡。尤其對中老年人的效果更為顯著。
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2 多攝取膳食纖維
膳食纖維有助減少慢性炎症，調節腸道菌群，促進腸道蠕動，改善便秘，有利把體內有害或致癌物質排出體外。薛曉晶建議應多進食蔬果、全穀物類和堅果等富含膳食纖維的食物。
3 多攝取大豆異黃酮
根據一項系統性研究發現，大豆異黃酮可減少自由基產生和細胞損傷，還可降低血清素濃度，減少血清素相關的癌症風險，降低肺腺癌的發生和轉移，尤其對於亞洲人更為顯著。因此，肺腺癌患者可嘗試多吃豆類、豆製品、豆腐等。
4 紅肉、加工肉和內臟不宜多吃
紅肉或加工肉類屬高脂肪、高膽固醇、高鈉的食品，內臟亦含大量的脂肪和膽固醇，長期攝取容易引致慢性發炎，增加患肺腺癌或轉移的風險。
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5 避免過量維他命A
過量攝取維他命A尤其是動物性食物，或會產生氧化壓力，打破體內自由基和抗氧化劑之間的平衡，導致自由基過多，損害細胞DNA，增加癌變風險，尤其對於吸煙者。
6 勿喝過多啤酒、蘋果酒
啤酒、蘋果酒等在發酵過程中，有機會產生亞硝胺類化合物，這類物質與多種癌症包括肺癌相關。此外，酒精進入體內後會代謝為乙醛致癌物，會直接損傷DNA並影響修復機制，減低免疫系統功能，更難消除癌變細胞。
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參考資料：肺活亮、衞生署