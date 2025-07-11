濕疹紓緩｜18種食物助減炎症增免疫力　1款奧米加3=深海魚油10倍

防濕疹食物｜濕疹是不少人的困擾，病發最厲害時，不僅「滿臉瘡痍」，且風吹刺痛，不能動不能眠。人人都說濕疹無法根治，但要紓緩痛楚，減少痕癢，除了服藥，其實還可從飲食習慣着手，因為它的成因有可能跟腸胃有關！



防濕疹食物｜濕疹是腸道疾病？

濕疹，一年四季都會復發，秋冬轉季天氣變得乾燥，或溫度、濕度變化較大，都會令濕疹復發，皮膚表層發炎，會長出又紅又腫的泡泡，痕癢難耐，抓破了，出血脫皮，卻不會傳染他人。因此不少中西醫也認同，它不是一般的皮膚病，而是腸胃問題，令毒素無法釋放，轉移到皮膚上尋找排毒的出路，是一種表現在皮膚的腸道疾病。

濕疹成因

1. 遺傳

2. 接觸會導致過敏反應的物質，包括如灰塵、羊毛、花粉、寵物毛髮和皮屑。

3. 進食會引起過敏反應的食物或藥物。

4. 情緒困擾。

5. 自身免疫力降低，抵抗力弱。

6. 接觸污染空氣，細菌、化學物質或毒素等，也會誘發出來。



濕疹痕癢難耐，除了戒吃刺激性食物，還可以飲食減少病發機會。（VCG）

什麼食物有助腸道健康，防止或減少濕疹發作？

第1類：益生菌食物（Probiotic）

益生菌有助增強免疫力、維持腸道健康，能改善濕疹和牛皮癬情況。若體內沒足夠益生菌，不但影響免疫和消化系統，皮膚變差，還會較易染上感冒、流感和念珠菌。益生菌世界敏感組織（World Allergy Organization）曾發出指引，如父母其中一人曾患濕疹、哮喘或食物敏感，建議婦女於懷孕第三期（7個月至生產）進食益生菌至餵哺母乳完畢，幼兒患濕疹的機會將大大降低。

按下圖看哪些是「益生菌食物」

1.納豆（Natto）：可抗菌、消毒，有效改善消化系統、調整腸道功能，提高免疫功能。亦可溶解血栓，防止骨質疏鬆及腦細胞老化，預防三高。納豆營養｜木村拓哉公開自家納豆玄米飯食譜 1個動作蓬鬆軟綿

2.乳酪（Yogurt）：當中的益生菌能有助產生維他命B12和維他命K，維持健康的消化功能。此外還富含omega-3和不飽和脂肪酸共軛亞麻油酸（CLA）。

3.泡菜（Sauerkraut and Kimchi）：醃菜在發酵過程中，產生的乳酸菌不僅令蔬菜產生酸味，還有效抑制腸內其他細菌，具淨腸作用。研究指食泡菜助降肺炎死亡率！泡菜5好處附10個抗疫食譜

4.味噌（Miso）：以發酵大豆、大麥或糙米製成。含人體所有必需氨基酸，高抗氧化物，可抵禦自由基，和刺激胃液分泌，幫助消化和吸收，強化免疫系統，有助降低罹患乳腺癌、前列腺癌、肺癌和結腸癌的風險。

5.蘋果醋（Apple cider vinegar）：能控制血壓、膽固醇、糖尿病，甚至幫助減肥。飲用或作沙律也可。【蘋果醋減肥】3個月減兩磅成效低 天天飲會便秘？

第2類：必需脂肪酸（奧米加3、奧米加6脂肪酸）

必需脂肪酸（Essential Fatty Acids）是指維持人體基本所需的脂肪酸，當中亞油酸（Omega-6脂肪酸）和亞麻酸（Omega-3脂肪酸）無法從自身製造，滿足身體需要，須從食物中吸取。它能提高人體免疫力、穩定情緒、促進心臟及腦部健康，減少炎症發生，能改善皮膚質素，減少濕疹症狀等。挪威科技大學的研究人員發現，幼兒在9個月大的時候給他們吃魚，發生濕疹的風險也大大降低。

按下圖看哪些是「必需脂肪酸食物」

6.鷹嘴豆（Chickpeas）：除奧米加6（Omega 6）和奧米加3（Omega 3）脂肪酸外，還含有10多種氨基酸，當中８種為人體必需氨基酸，含量比燕麥高2倍以上。

7.亞麻籽（Flax Seeds）：其中亞麻酸可降血脂，改善血液循環，預防心血管疾病，並有助緩解更年期的症狀。10克的亞麻籽Omega 3脂肪酸含量相當於深海魚油的10倍，木酚素和ALA有效防禦和治療人體免疫系統的炎症，減輕過敏反應

8.牛油果（Avocado）：含豐富單不飽和脂肪酸，有助心臟和大腦健康發展。當中的油酸能幫助吸收胡蘿蔔素，降低炎症發生。

第3類：種籽（含豐富鋅）

鋅是人體必需的微量元素，能維持我們的正常生長，有助傷口癒合、血液凝結，維持甲狀腺功能、免疫系統的運作等。若鋅吸收不足，易引起食慾不振、脫髮、皮膚粗糙，甚至過敏等。對於預防及治療濕疹、青春痘、紅斑性狼瘡等有功效。

按下圖看哪些是「含鋅種籽」

9.奇亞籽（Chia Seeds）：高纖熱量低，含植物抗氧化劑，抵抗造成老化自由基，且不含人體過敏的麩質（Gluten-free）。Omega 3比三文魚多7倍，纖維是大米的9.8倍，有效增強飽腹感，促進腸胃蠕動，有助消化系統的健康運作。奇亞籽功效｜強骨控血糖奇亞籽8好處 宜吃多少？食錯塞食道吞嚥難

10.南瓜籽（Pumpkin Seeds）：能提供鋅，有助傷口癒合、促進新陳代謝，減少炎症及濕疹症狀。南瓜功效｜護眼助防癌6好處南瓜籽防腦退化！4品種煲湯燜煮要點揀

第4類：高纖維食物

便秘代表着你體內的廢物未能正常排出，須借助其他途徑尋找出路，例如皮膚。因此保持腸道暢通，皮膚健康，能減少濕疹形成。膳食纖維能有效幫助腸道正常蠕動，排走便便。

按下圖看哪些是「高纖食物」

11.雅枝竹（Artichokes）：是十大高抗氧化食品之一，總膳食纖維每個約10.3克纖維，熱量低，富含維他命A、C、E、K、鉀、鈣、鎂和磷等。

12.無花果（Fig）：無花果乾總膳食纖維每杯約14.6克，並均勻地分佈在可溶和不可溶纖維之間。

13.覆盆子（Raspberry）：總膳食纖維每杯約8克，其錳含量有助骨骼、皮膚健康和維持血糖水平。

14.黑莓（Blackberry）：膳食纖維每杯約7.6克纖維，Omega-6脂肪酸及維他命K含量高，能提高骨質密度。

15.秋葵（Okra）：總膳食纖維每杯約8.2克，富含維他命A、C、K、核黃素、鈣、鐵、磷、鋅等。是最富含鈣質的食物之一。

第5類：富含維他命A食物

多吃含豐富維他命A的橙和黃色蔬果，能維持皮膚健康。當中的胡蘿蔔素是脂溶性抗氧化劑，促進眼部健康之餘、有助維護皮膚和黏膜健康，維持正常免疫力。不過，若攝取過多會導致脫毛、胃痛、頭痛、嘔吐等。

按下圖看哪些是「富含維他命A食物」

16.胡蘿蔔：當中的胡蘿蔔素，能被人體轉換成維他命A，不但眼睛健康有益，還能提高人體免疫力，平衡血壓、淨化血液、強化肝臟，有助清理腸胃。但最好和有油脂的肉類一起烹煮，因它含脂溶性維生素，與生吃相比，吸收率可高出8倍。

17.菠菜：含大量胡蘿蔔素，也是葉酸含量最高的蔬菜，屬中鹼性食物，能增強免疫能力，修腹細胞、抑制癌細胞生長，減低患胃癌及大腸直腸癌風險。

18.杮：清熱潤肺，含豐富水溶性纖維，不但令腸胃健康，亦可降膽固醇。其胡蘿蔔素亦有助保護視力，促進皮膚健康生長。

資料來源：Dr. Axe Food is Medicine