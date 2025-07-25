長壽飲食｜醫警告10個吃飯習慣縮短壽命！太夜食腦出血風險升44%

長壽飲食｜都市人生活忙碌，早餐隨便吃、午餐似打仗，別以為很平常，天天如是，猶如慢性自殺，吃多少補健品、做多少運動都白費。有醫生就提醒大家，想延年益壽、不想愈食愈短命，以下10個吃飯壞習慣切勿再犯！



吃飯不指講求營養，還要有正確的飲食習慣，否則只會徒勞無功，還會縮短壽命。（geepro＠pexels）

打工仔日捱夜捱都係為兩餐，但吃飯習慣不當，卻會加速死亡！胸腔暨重症專科醫生黃軒醫學博士在他的facebook專頁發文，引述《柳葉刀》（The Lancet）國際研究指，每年全球有超過1100萬人因為「吃錯」而死亡，警告大家「你每天這樣吃法，還真要命」，並列出10個「不改不行」的飲食壞習慣。

長壽飲食｜10個縮短壽命的飲食習慣

1. 一直吃熱燙食物

食物要趁熱吃一直是很多人的習慣，但其實已有不少國際研究證實，65℃以上熱飲會反覆灼傷黏膜，而邊滾邊吃的火鍋湯底，中心溫度已超過70°C，令食道癌風險暴增，世衛（WHO）亦已把65°C以上食物列為2A級致癌物。

醫師提醒：為保護食道，食物入口時溫度宜控制在10°C–40°C，可先用嘴唇輕碰食物測試，或讓食物和飲料先放涼才進食。



長期吃過燙食物，增食道癌風險，尤其邊滾邊吃的火鍋湯底，中心溫度超過70°C，世衛（WHO）亦已把65°C以上食物列為2A級致癌物。（AI生成圖片）

2. 一直吃醃製食物

由於醃製食物含有亞硝酸鹽與大量鹽分，世衛已將煙肉、午餐肉、火腿及香腸等煙燻或鹽醃的加工肉，列為第一類最高風險致癌物質，與放射性物質、黃麴毒素、吸煙、砒霜、石綿並列同類級別。黃醫生更指有研究發現，每周吃4天以上醃製食物，死於食道癌的風險高45%，出血性中風機會亦大增。吃加工肉1周便秘失眠 1個月重6.5kg！食多少火腿香腸增大腸癌風險

醫師提醒： 少吃香腸、臘肉、泡菜；多選新鮮天然食材。



世衛已將煙肉、午餐肉等鹽醃的加工肉，列為第一類最高風險致癌物質。（michelle-shelly＠unsplash）

3. 一直暴飲暴食

開心節慶日子要大吃一餐，傷心壓力大又要化悲憤為食量，若經常這樣間歇性暴食，比長期高脂飲食，更易導致動脈粥樣硬化，還可能引發急性胰臟炎。由於大量食物需胃腸消化，不停運作下，會令胃黏膜上皮細胞壽命縮短，引致誘發胃病，甚至胃癌，還會影響大腦血液供應不足，導致大腦早衰。飽肚更會刺激胰島素大量分泌，糖尿病風險大增。

減肥湯｜日本大熱緩解暴食湯 高纖高蛋白通便去水腫必備1材料！

醫師提醒：每餐只吃七分飽，免加重腸胃負擔。



每餐只吃七分飽，免加重腸胃負擔。（envato）

4. 一直吃太快

生活忙碌，加上速食文化，一餐飯可能你15鐘內便完成，但由食物進入消化道至大腦產生飽足感，至少需要20分鐘。有研究指若進食太快，大腦根本來不及接收「飽」的訊息，令你吃多1.5倍食物，造成熱量攝取過多。每餐進食不足5分鐘的人，脂肪肝風險更會高出81%！

減肥｜吃太快易胖增糖尿病風險2.5倍 營養師教4招慢吃秘訣

醫生提醒：應細嚼慢嚥，用餐時間至少15-20分鐘。



別吃太急！每餐進食不足5分鐘的人，脂肪肝風險更會高出81%！（envato）

5. 一直沒吃早餐

別以為不吃早餐，至午飯時間才進食會有助減肥，黃醫生謂空腹若超過12小時，大腦會啟動「饑荒警報」‌，午餐吸收熱量會翻倍。不但不能瘦，不吃早餐還會令血糖大幅波動、增心臟病、癌症風險。研究顯示，早上9點後才吃早餐的人，患二型糖尿病高59%。

早餐推介｜比咖啡更提神醒腦！健康早餐5食材1種強化大腦防腦退化

醫生提醒： 宜在7點到8點吃早餐，讓身體的生理節奏與代謝同步啟動。



不吃早餐不但不能瘦，還會增心臟病、癌症風險。（picjumbo-com＠pexels）

6. 一直都吃太鹹了

外食、即食食品雖然方便，但往往是高鹽、高油、高糖的食物。攝取太多鹽分易致高血壓、腦中風和骨質疏鬆！

醫生提醒： 少吃高鹽或太鹹食物，暗藏高鈉的也要小心，如即食麵、梳打餅、醬油、醃製品等。



即食麵暗藏高鈉，常吃增高血壓、骨質疏鬆風險。（AI生成圖片）

7. 一直喝手搖飲品

已有不少研究證實高糖的手搖飲品，與心臟病、糖尿病、癌症等45種疾病有關。1杯有冰、甜度正常的珍珠奶茶，就有700大卡，相當於1份便當；就算半糖，1杯也已達世衛建議一天的精緻糖攝取量。還有機會愈喝愈上癮，

珍珠奶茶｜每天1杯養出癌細胞！營養師6招減風險 茶底配料要點揀?

醫生提醒：盡量選擇無糖茶、水，減少飲用珍奶，可樂、果汁等也不宜。



正常甜度的珍珠奶茶有700大卡，相當於1份便當，常喝不但致肥，還會增心血管病風險。（Canva）

8. 一直吃隔夜菜

餸菜隔夜不僅營養流失，放了8小時後蔬菜中的亞硝酸鹽濃度會大增，進食後與豐富蛋白質（胺類）食物混合，會生成致癌物亞硝胺，還有黃麴毒素，這種毒素需要280°C以上才能分解，一般烹調根本沒用。

防癌飲食｜隔夜蔬菜6招減致癌物 1個帶飯行為最高危5種菜不宜帶

醫生提醒：發覺隔夜食物變質、有異味都不應進食。剩菜不要反覆加熱，翻熱時需加熱至65°C或以上，至少兩分鐘，以消滅細菌。



隔夜餸菜放了8小時後，不僅營養流失，蔬菜中的亞硝酸鹽濃度會大增，致癌風險提高。（AI生成圖片）

隔夜餸｜剩菜20分鐘內細菌翻倍 哪些剩菜宜放冰格如何加熱至啱？

9. 一直太夜吃晚餐

黃醫生警告，經常晚上8點後吃晚餐易致腦中風，並引述日本一項研究，指晚餐不規律或過晚，腦出血風險升44%。當人體進入睡眠狀態時，腸壁蠕動較慢，延長有毒物質停留在腸道內的時間，增加腸癌風險。而因腸胃得不到休息，也會阻礙胃黏膜修復過程，長期下來也會增加胃癌風險。

醫師提醒：晚餐宜在6點至8點之間進行，對血管和睡眠品質都有幫助。



日本有研究指晚餐不規律或過晚，腦出血風險升44%。（AI生成圖片）

10. 一直不吃主食

不少人為了減肥怕胖不吃飯，但黃醫生指有研究發現，碳水化合物佔總熱量約53.7%時，體內長壽蛋白「Klotho」濃度最高，有助抗氧化、調節代謝、延緩衰老！

醫生提醒：飲食均衡應攝取不同營養，主食不能或缺，白米、糙米、地瓜、燕麥可輪流進食。



減肥｜低碳飲食必戒4類糖少吃「四白食物」助瘦身 4類人不宜減糖