行街市水果｜車厘子$19磅/紅肉火龍果$2　荔枝$15四磅點食唔上火?

行街市｜夏天水果最受歡迎，除了西瓜、榴槤，近期的荔枝、龍眼亦充斥街市，而且統統大跌價！6月時介紹過妃子笑荔枝$20兩磅已經很平，誰知7、8月登場的糯米糍卻$15/4磅！石硤龍眼亦$25/4磅！還有金奇異果平均$5個，美國車厘子也不用$20磅！不過，多吃荔枝燥熱怕上火？果農教你1招簡單降燥防喉痛生暗瘡。

攝影：鄒家鳳



荔枝當造，糯米糍最平$15/4磅

行街市｜糯米糍$15/4磅、龍眼$25/4磅 1招荔枝防上火

荔枝糯米糍、桂味7、8月盛產，這天在街市看見最貴才$20/3磅，最平竟是$15/4磅，每磅$4也不用，但荔枝熱氣吃太多易喉痛生暗瘡，有果農就教大家降燥的方法，就是剪剩少許果蒂用鹽水略浸，再放入雪櫃冷藏，便可大大減低荔枝火氣，還能多放7-10天。荔枝燥熱，龍眼清熱，7-8月最早上場的是石硤龍眼，街市最平$25/4磅，平均每磅約$6。

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按圖看荔枝、龍眼街市價格：

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行街市｜金奇異果$5個 美國車厘子$38/2磅

除了荔枝龍眼，近日美國車厘子亦當造，超市街市都大平賣，百佳早前減價$22.8/磅，但都不及街市$38/2磅，平均每磅不用廿蚊！紐西蘭大個金奇異果亦便宜$25/5個，平均$5個，不過有得摸無得揀，檔主阿哥話任摸包結實，一摸，真的個個飽滿堅挺，不是開始變壞那種，但要順着一行行買，咪搞亂。吃過真的不錯，$5個超抵！還有紅肉中型火龍果$10份有5個，泰國山竹$25/3磅，巨峰提子$20/2包，香印提子$10包，車厘茄都是$10約1磅，澳洲牛油果$30/4個。樣樣都想買，樣樣都好味，小心吃太多，糖分過高呀！

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百佳上周車厘子也大減價$22.8/磅，原價$45/磅。

按圖看水果街市其他水果價格：

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