防癌食物｜白蘿蔔1部位維他命A高2300倍！乳癌風險降59%推介4食法

防癌食物｜白蘿蔔口味清甜是燉湯燉肉的好搭檔，素有「平民人參」之稱。然而大多數人只會吃蘿蔔的根部，其餘全部丟掉。有專家指出，白蘿蔔這1部位比根部多2300倍的β-胡蘿蔔素，可防癌、護心血管，提高免疫力。



白蘿蔔口味清甜是燉湯燉肉的好搭檔，素有「平民人參」之稱。（kungfunamhuynhdao@pixabay）

防癌食物｜蘿蔔葉比根部多2300倍的β-胡蘿蔔素

台灣食品與消費業界的專家韋恩近日在Facebook分享，蘿蔔葉的營養壓倒性地超過蘿蔔根部，尤其是β-胡蘿蔔素。

以每100克比較，蘿蔔葉與白色根部對比後的營養價值：

1. 蛋白質：約5倍

2. 膳食纖維：2倍

3. 鉀：約1.5倍

4. 鈣：約7倍

5. 鎂：約2.5倍

6. 鐵：約7倍

7. 葉酸：約4倍

8. 維他命C：約4倍

9. β-胡蘿蔔素（維他命A）：超過2300倍



揀白蘿蔔貼士｜網民驚見黑心白蘿蔔！專家揭2原因 小心4異常狀態

蘿蔔葉比根部多2300倍的β-胡蘿蔔素，可防癌、護心血管，提高免疫力。（AI生成圖片）

防癌食物｜蘿蔔葉4好處 乳癌風險降59%

蘿蔔葉含有的β-胡蘿蔔素是根部的2300倍，相當於約300個白蘿蔔。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究表明，常攝取β-胡蘿蔔素能罹患乳癌風險會降低59%。

常吃蘿蔔葉會有以下4大好處：

1. 護神經系統：蘿蔔葉子所含的維他命B1比豆豉還多六成，能促進消化，保護神經系統。



2. 增免疫力：β-胡蘿蔔素具有強效抗氧化能力，能保護細胞免受損害，護心血管，提高免疫力，預防夜盲症。



3. 防口腔潰瘍：維他命B2是牛奶的2倍，能有效預防口角炎（爛嘴角）、口腔潰瘍。



4. 預防便秘：膳食纖維豐富促進腸胃蠕動，改善便秘。



白蘿蔔4大好處｜生吃／熟吃功效不同 抗癌排毒食邊種？4類人不宜

防癌食物｜蘿蔔葉4簡單做法

雖然蘿蔔葉好處多多，但因為味道辛辣帶有苦味，常被丟棄。其實只要簡單處理便可成為健康料理，據台中區農情月刊引述《生機食療實務大全》的資料，整理出以下4個簡單又實用的做法：

1. 火鍋

將蘿蔔葉洗淨，放入滾水或火鍋中汆燙後撈起，再沾佐料即可。

2. 蘿蔔葉汁

新鮮蘿蔔葉打成汁，加少許蜂蜜調味，味道好又健康。

3. 蘿蔔葉炒肉絲

大火快炒肉絲與蒜頭，再加入切段的蘿蔔葉翻炒，快炒能保護維他命C不被破壞。

4. 抗癌蔬菜湯

將蘿蔔葉（含葉柄）、紅蘿蔔與白蘿蔔（不去皮）、牛蒡以及乾香菇，加水用大火煮開後轉小火慢燉一小時即可。最好不加調味料，不與其他飲料或藥品一起吃，不僅味道好療效也好。