揀蘆筍貼士｜日廚揭蘆筍分公乸哪種香甜宜清炒？挑選4招穗尖要彎

揀蘆筍貼士｜蘆筍被譽為「抗癌之王」，有抗氧化、降血壓等功效。但原來蘆筍也分公乸，性別不同，吃法自然亦不一樣。哪種適合炒？哪種宜做沙律？背後其實大有學問！以下分享4個小技巧揀出又香又甜的蘆筍。



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揀蘆筍貼士｜蘆筍分公乸邊種較清甜？

據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」表示，蘆筍是雌雄異株植物，意味著有性別之分。那麼該如何分？要看穀穗的頂端。如果筍尖閉合就為雌性，若撒開則為雄性。蘆筍的煮法、口感會因蘆筍的性別而有所不同。

帕普醬解釋，這是因為雄性的蘆筍生長速度較快，且數量較多，因此外型易變得細長，帶有清脆口感，產量亦略高於雌性。而雌性則需要孕育種子，所以生長速度較慢，甜度較高，外型亦長得較粗。

蘆筍雌性與雄性的分別 雌性 雄性 外觀 外形較細，開花授粉後會結出紅色的果實 外型略粗壯，不會結果實 口感 清脆爽口 味道香甜 煮法 適合汆燙、沙律 適合炒、燒烤 產量 較低 較高

蘆筍的經濟壽命約為10至15年，即它可以連續10到15年每年都讓你採收，拿到市場上賣錢。（Yvonne Huijbens@Pixabay）

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揀蘆筍貼士｜日本蔬菜專家教4招揀超甜蘆筍

據台灣知識入口網的資料顯示，蘆筍的經濟壽命約為10至15年，即意味著只要種一株蘆筍，它可以連續10到15年每年都讓你採收，拿到市場上賣錢。

蘆筍被譽為「抗癌之王」，富含葉酸、維他命A、植化素以及穀胱甘肽，可抗氧化、預防高血壓、保護腸道健康以及預防大腸直腸癌，亦能有效協助肝臟解毒並中和致癌物質。日本蔬菜專家杉本晃章先生指出，每年到了5-6月，日本產的蘆筍能媲美墨西哥的。一株蘆筍可供採摘十年，最初兩、三年也是很細株，五、六年後才會愈長愈粗，因此粗的蘆筍比幼細的更好吃，除此之外還可以觀察以下幾個重點：

+ 1

1. 粗的蘆筍比細的蘆筍更柔軟好吃。

2. 莖的顏色愈綠愈好。

3. 要選穗尖是紫色的，花青苷含量較多，營養更加豐富。

4. 選穗尖為彎曲的最好，因為露天栽培的受風影響而變彎，受壓的蘆筍反而更好吃。



參考資料：菜園ナビまとめ