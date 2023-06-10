蘆筍營養｜蘆筍分白綠紫3種防便秘選哪種？4類人不宜痛風可這樣吃

每年春季是蘆筍盛產的季節，也是法式料理端出頂級食材「白蘆筍」的時候，事實上，蘆筍有白、綠、紫3種，除了口感鮮嫰的白蘆筍之外，綠蘆筍多汁爽口，富含膳食纖維，有益心血管健康；紫蘆筍則含有豐富的花青素，是著名的「抗癌蔬菜之王」，不論是清炒或做成手卷，快趁鮮吃起來吧！



台灣台北農產運銷公司表示，蘆筍原產於歐洲地中海沿岸，是春天的產物，民國40年（1951年）台灣開始種植綠蘆筍，主要產地台中、彰化、雲林、嘉義、台南等沙土地區，在1960～70年代，台灣的鳳梨、蘑菇、蘆筍罐頭出口量均曾榮登寶座，締造「三罐王」的輝煌紀錄。

蘆筍冷知識（按圖看清👇👇👇）

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「蔬菜之王」分白、綠、紫3種

台灣北農說明，如果說椰菜是「國民菜王」，那蘆筍則稱得上是國際公認的「蔬菜之王」！蘆筍有白、綠、紫之分。

1. 白蘆筍：以覆土或遮布，避免蘆筍行光合作用，採收雖較為困難，但口感鮮嫩、甜度高，價格也通常較高。

2. 綠蘆筍：綠或紫蘆筍則是在出土後，照射陽光使蘆筍行光合作用，外表呈現綠色或紫色。綠蘆筍多汁爽口，口感脆嫩，膳食纖維豐富，有利腸胃蠕動，對心血管健康也有幫助。

3. 紫蘆筍：纖維少、含醣量高相較於白、綠蘆筍更嫩甜，也含有豐富的花青素。

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白蘆筍纖維最高 防便秘最好

台灣營養師夏子雯則表示，蘆筍不僅熱量低，營養價值也相當高，以豐富的膳食纖維來說，平均每100克綠蘆筍含有1.2克的膳食纖維，嬌貴的白蘆筍更高達1.8克，非常適合便祕的人食用。蘆筍還富含維他命A、B雜、C及β-胡蘿蔔素，能維持上皮黏膜細胞的完整、抗氧化、正常生理機能。

綠蘆筍富含鉀 助調節血壓

礦物質「鉀」能調節血壓、神經傳導、肌肉收縮等，平均每100克綠蘆筍含鉀離子271毫克，白蘆筍則有204毫克；「硒」能阻止癌細胞分裂與生長，加速解毒，提高對癌的抵抗力；至於蘆筍中為人所稱道的蘆丁及天門冬胺酸，則能強健血管、預防動脈硬化、減少疲勞。

根據台灣癌症基金會資料顯示，蘆筍所含的β-胡蘿蔔素、維他命A、E、C，以及胺基酸和微量元素「硒」，都有防癌抗癌的作用。吃新鮮綠蘆筍可減緩放療和化療時引起的食慾不振、噁心嘔吐、口乾舌燥等情形，並改善直腸癌病況；蘆筍是天然防癌食物，天門冬素和蘆丁則能增加免疫力，控制癌細胞異常生長。蘆筍所含β-胡蘿蔔素量僅次於甜椒（三色椒），紫椰菜、菠菜，有抗氧化、抗癌的作用。

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4種人應節制攝取量

台灣夏子雯營養師表示，蘆筍特有的鮮甜口感，不管是清炒蘆筍蝦仁或是鮮蝦蘆筍手卷，都是很棒的滋味，尤其白蘆筍更是法式料理的春季頂級食材，不過，由於蘆筍的纖維質高，而且是高嘌呤食物，有些人必須注意食用方式攝取量。

1. 胃潰瘍、十二指腸潰瘍患者：蘆筍屬高纖蔬菜，容易摩擦胃壁及黏膜、增加負擔，消化道潰瘍患者不宜多吃。

2. 需要「低渣飲食」的人：如大腸鏡檢查、大腸癌術後的人，也因蘆筍纖維高，建議不要食用。

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3. 痛風患者：蘆筍前端處普林值含量較高，若真要食用則建議吃後端，或汆燙後再食用為佳。

4. 腎功能不佳須限鉀飲食者：腎臟病患都須注意高鉀蔬菜的攝取量，以避免加重身體負擔。

蘆筍產季有限，只在春、秋2季，快把握盛產期，趁鮮品嘗美味吧！

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