蘆筍營養｜蘆筍1物質助抑制癌細胞　錯1步營養大減便秘化療宜多吃

台灣急診科醫師張適恆指出，蘆筍在烹飪後，會釋放出名為阿魏酸的多酚物質。



研究發現，阿魏酸有助於抑制癌細胞生長與分裂，誘導癌細胞死亡與轉移，建議接受化療且出現便秘的患者，不妨可多吃蘆筍。

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台灣急診科醫師張適恆在YouTube頻道表示，吃蘆筍時，人們通常會剝去其堅硬的外皮，將嫩心做成生食的蘆筍沙律，但其實蘆筍在烹飪後，細胞會釋放出一種稱為阿魏酸的多酚，研究發現，阿魏酸可透過引起細胞週期停滯，來抑制癌細胞。

不過，張適恆提到，多酚是抗氧化劑，很容易被熱破壞，所以在烹飪蘆筍時，最好使用較低的溫度，例如蒸或水炒，以盡可能保留阿魏酸。

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阿魏酸可透過引起細胞週期停滯，什麼是細胞週期停滯？張適恆說明，無論是正常細胞還是癌細胞，都會透過分裂來累積。當細胞分裂時，兩個新的細胞比較小，因此它們需要生長並複製其DNA，然後才能再次分裂，而阿魏酸可以阻止細胞生長和分裂過程，並防止腫瘤擴大，有相關研究表明，阿魏酸還可以誘導癌細胞死亡，並防止轉移。

張適恆提醒，除了阿魏酸外，蘆筍還富含多種維他命、類胡蘿蔔素、硒、鉀、鎂、銅，且含有膳食纖維，對消化系統有益，接受化療且出現便秘的患者，建議不妨可多吃蘆筍。

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