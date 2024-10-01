豆腐花食譜｜石膏粉清熱潤燥或致腎結石？自製豆腐花錯1步不凝固

豆腐花，就是把黃豆研磨成豆漿，再把它凝固。凝固的方法，有多種，鹽滷或魚膠粉也可，但最方便、最接近傳統口感的，還是使用食用石膏粉較好。別聽到「石膏」二字，便覺得是化學添加劑，有害無益，事實卻剛好相反，不但對身體無害，甚至具藥用價值、養生療效。



豆腐花食譜｜石膏粉降火解熱毒

自製豆腐花材料包括食用石膏，成分主要是硫酸鈣，是天然礦物質，屬中藥材的一種，作用緩脾益氣、降火解熱毒，對肺熱喉乾、口舌生瘡有幫助。有些人，還誤以為把這些石膏粉吃進肚內，容易引致腎結石，其實，大部分的石膏粉都會隨糞便排出體外，而不會被吸收或停留體內造成結石，毋須過分擔心。

為了省時，豆漿也不磨了，買自己喜愛的品牌，原味豆漿一支，煲滾後，撞入已拌勻的石膏生粉水中，蓋上濕布，便可等它凝固了。切忌心急或手多，把它攪拌，凝固不成可別賴我啊！

豆腐花食譜

豆腐花食譜

材料：

無糖豆漿約1公升

食用石膏粉10克

生粉10克

水100毫升

紅糖適量

做法

1. 把石膏粉、生粉拌勻。

2. 加入清水攪拌至粉粒完全融化，備用。

3. 豆漿放入鍋內，以中大火煮至滾起，其間不時攪拌。

4. 石膏粉水放入大碗內，略拌，免粉粒沉底。

5. 把滾熱豆漿撞入大碗內，切勿攪拌。

6. 用濕毛巾蓋着，閒置40分鐘至1小時至凝固即成。

健康小貼士：

豆腐花含豐富蛋白質、鈣質、鎂及人體必須的八種氨基酸等，可降血脂、預防心血管疾病，清熱潤燥、生津止渴。一碗豆腐花，約45卡路里，是不錯的瘦身或消夜食物，但如果加入大量糖或糖漿拌食，則另作別論了。

攝錄：李思敏、馮嘉雯

剪接：李思敏



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