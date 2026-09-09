罐頭拉環斷掉怎辦？24歲男硬撬斷手筋！日警視廳教1隻匙羹秒打開

罐頭拉環｜罐頭（英文：can）拉環斷掉怎麼辦？開罐頭時最讓人崩潰的，莫過於費了半天勁，罐頭沒開，拉環卻先斷掉。很多人會直接拿刀或剪刀來撬開，但稍微不注意極易弄傷手。此時，只要用一隻匙羹，即可輕鬆打開。



開罐頭時最讓人崩潰的，莫過於費了半天勁，罐頭沒開，拉環卻先斷掉。（magnific）

罐頭拉環｜罐頭拉環斷裂別亂撬 一隻匙羹即輕鬆打開

罐頭即開即食，非常方便，是可靠的應急食物。但如果打不開，千萬別亂撬！據《科普中國》報導，福州一名24歲男子，遇到拉環斷裂的情況時，他便拿刀去撬瓶口，結果刀打滑，當場割斷了手掌的兩根肌腱（即手筋）。

據日本知名生活與料理雜誌《レタスクラブ》（Lettuce Club）報道，東京警視廳曾分享，當罐頭拉環斷掉、手邊沒有開罐器或是身處災害過後的突發狀況下，只需準備一隻匙羹，就能輕鬆打開罐頭。建議選擇較結實的匙羹，以免變形。另外，罐頭蓋較鋒利，最好帶手套、墊毛巾來保護雙手。在操作時，必須慢慢來、循序漸進，切勿用力過猛。

按圖看匙羹開罐頭步驟：

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做法：

1. 一手戴上手套拿好匙羹，另一手用毛巾包著並握緊罐頭。

2. 將匙羹頂在罐頭邊緣與蓋子相接的縫隙上，用力摩擦。

3. 磨出一個小缺口後，立刻將匙羹尖插入縫隙中，用力即可撬開。



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罐頭拉環｜記者實測用A4紙都得 專家拆解原理

除了罐頭，可樂、啤酒等罐裝飲料拉環斷掉亦同樣讓人困擾。其實，用一張A4紙摩擦也能成功開罐！之前「01教煮」的記者便實測過，用1分鐘左右就成功開到汽水，不過紙張在摩擦時會產生碎屑，掉在罐口，飲汽水時或有機會誤服。

請按下圖睇實驗步驟：

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做法：

1. 將紙反覆對摺。摺成最細小，摺無可摺的狀態，記者大概摺了5次。

2. 將紙角在罐沿的摺口位反覆磨擦。約31秒後，「卜」的一聲可樂罐就突然開口了！開的口不算大，但實驗絕對成功。



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台視中視的節目《科學補給站》就曾請科學教師張丕白解釋原理，他提到物體生熱時的理想氣體方程式：「PV=nRT」。簡單來講，就是冷縮熱脹，紙張摩擦生熱會讓鋁罐內的氣體膨脹、壓力變大，就能頂開罐蓋。張老師也補充，「砂紙」會比A4紙的摩擦力更強，效果更好。