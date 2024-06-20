橄欖油=大豆油？罐頭吞拿魚≠吞拿魚？營養師揭偷換食材10食物陷阱

許多民眾一定很疑惑「太陽餅裡面沒太陽？」、「王子麵裡面沒有王子？」



台灣營養師高敏敏日前在Facebook貼文揭露10大常見的食物陷阱，並指控很多食物也都是「掛羊頭賣狗肉」，裡面的食材可能都被偷天換日悄悄換成大家意想不到的食材。

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營養師點名食物材料被更換 章魚燒沒章魚、蟹柳沒蟹肉

高敏敏在Facebook發文，公布常見10大食物陷阱：

1. 章魚燒裡面可能是魷魚：

曾經有報導指出，業者為了節省成本將章魚換成較低價的魷魚。

2. 吞拿魚罐頭可能是鰹魚製成：

其實台灣食藥署早已公布「吞拿魚罐頭可用鰹魚製作」，只需要在原料標示註明「SKIPJACK TUNA」，而兩者皆屬於鯖科鮪屬。

3. 蟹柳可能是魚漿、澱粉、大豆粉組成：

雖然叫蟹柳但裡面恐連蟹肉都沒有，可能適用不同種魚肉製成有彈性的魚漿，其餘則是調味料、大豆等等混合物。

常見食物迷思（按圖👇👇👇）

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4. 松露油可能是橄欖油加合成化學品（二甲硫基甲烷）：

松露本身就是很珍貴且昂貴的食材，只要灑一點在料理上就會增加香氣，不過很少商家會真的用黑松露去製作松露油，因為價格會很高啊！所以大多都是橄欖油加化學用料製成。

5. 魚子醬可能是鱒魚或三文魚卵：

高級食材魚子醬（也就是野生的鱘魚卵）因過度捕撈導致價格高，因此市面上就出現了鱒魚、三文魚的卵，顏色通常是紅色、金黃、咖啡色。

6. 鱈魚可能是油魚：

鱈魚肉質雪白細嫩、富含多種維他命，但價格也相對高，而油魚的肉會呈現黃白色，通常會標示為「俗名：圓鱈/扁鱈」、「智利海鱸/大比目魚」，然而油魚含有人體無法消化的蠟脂，有些人吃了之後會出現腹瀉。

7. 楓糖漿可能是煎餅糖漿：

根據居家雜誌Real Simple的報導，真正的楓糖漿會在瓶子、成分註明，因此標示有「煎餅糖漿」則不含有真正的楓糖漿。

按圖看解釋白砂糖在甜品製作上的5大作用︰

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8. 特級初榨橄欖油可能是廉價油（大豆油／花生油）：

美國就曾有特級初榨橄欖油是以大豆油組成，而根據「富比世」報導，全球有高比例的特級初榨橄欖油也都可能是加了廉價油。

9. 即溶咖啡粉可能是咖啡渣混合澱粉：

即溶咖啡粉內可能包含穀物、焦糖、澱粉、麥芽、無花果⋯等成分

10. 巴馬臣芝士可能是廉價芝士加纖維素：

多數的巴馬臣芝士通常是廉價芝士加很便宜的纖維素，而美國FDA也讓這樣的商品合法。

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如何避免吃到假食物？ 掌握4訣竅不掉進食物陷阱確保食安

民眾該如何避免吃進假食物，高敏敏分享4大秘訣：

1. 選擇商家：跟信譽良好的食品商家購買。

2. 檢查標示：購買前仔細閱讀食品成分表。

3. 觀察外觀：認識食材外觀篩選對的食品。

4. 分散風險：不要限定購買特定品牌或食物。



最後，高敏敏也提醒，食安問題經常藏在我們日常生活中，大家如果擔心這些食物陷阱，可以在購買前看看營養成分標示或詢問賣家、品牌方。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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