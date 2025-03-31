抗敏飲食丨換季周身痕？營養師建議多吃7抗敏食物　忌吃腸仔罐頭

大自然在換季，你的皮膚狀態也要跟著換季才不會辛苦喔！專家指出，換季時濕度與溫度的變化，會讓皮膚屏障變脆弱，容易乾燥敏感，擦再多乳液也不見得有效。



因此，除了外在保養，吃對抗敏食物也很重要！中醫也分享日常保養之道，別等到發作再來心煩。

「抗敏食物」有哪些？（按圖👇👇👇）

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台灣營養師高敏敏表示，補充對的營養，能從內而外滋養肌膚，減少乾癢不適。而換季時到底該怎麼吃，才能讓皮膚穩定度過呢？有幾個「抗敏食物」所含營養素要多多補充。

● 蘋果多酚：抗氧化降低過敏

首先以蘋果多酚最能幫助抗氧化、降低過敏反應，讓皮膚不容易發炎、紅腫。她說，一顆蘋果大約有200～500mg的蘋果多酚，建議護膚可以每天吃一顆蘋果，益處多多。

● 綠葉菜：富含葉綠素改善過敏

除了蘋果，綠葉菜也是抗敏的好幫手。高敏敏表示，綠葉菜含有豐富的葉綠素，每天吃1.5碗的蔬菜，不只能幫助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏症狀，也能補充一日膳食纖維所需。

● 維他命C、D、E：強化免疫調節敏感

維他命也是對抗過敏不可或缺的營養素。高敏敏說明，維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，還能幫助皮膚維持彈性與修復能力，減少乾燥脫皮。可以多出門走走曬太陽補充，有助於調節免疫系統，降低皮膚敏感與發炎機率。沒有陽光的日子，可以多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物補充維他命D。維他命E則能幫助肌膚對抗乾燥與環境刺激，維持水分平衡，減少脫皮與搔癢。

網友熱議TOP8易致敏食物（按圖👇👇👇）

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● 益生菌：調節免疫改善敏感

益生菌也是高敏敏推薦的營養素之一。她表示，益生菌能維持腸道健康，調節免疫系統，改善過敏症狀，建議可以補充酸奶、乳酪等食物。

● 槲皮素：天然抗組織胺可降低紅腫

高敏敏還提到，槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效的抗過敏，降低換季時的敏感與紅腫。

● MSM有機硫化物：強化肌膚保水力

MSM有機硫化物也是抗敏的好幫手。高敏敏指出，MSM有機硫化物能幫助膠原蛋白與角蛋白生成，增強皮膚的保水能力，減少粗糙與乾裂。可以從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中攝取到。

● 共軛亞麻油酸：提升肌膚屏障功能

高敏敏還推薦，攝取適當的共軛亞麻油酸(CLA)，有助於減少皮膚發炎，提升肌膚屏障功能，讓皮膚更健康、不易乾燥。可以從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中攝取。

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持之以恆1～3個月

高敏敏強調，想要對抗過敏，可以從天然食物下手，並持之以恆。體質的調整不是一蹴可幾的事，至少需要1～3個月的時間慢慢改善。透過飲食調整，能有效幫助紓緩症狀、減少發作。

換季「3不」宜避開發炎食物

除了補充抗過敏營養素，高敏敏也提醒，要避開容易讓身體發炎的食物，她列出換季要對3類易發炎食物say NO！像是加工食品含有過多添加物容易引發發炎反應，加重皮膚敏感。而不新鮮的海產或易過敏食物，在細菌分解後會產生組織胺，可能讓皮膚變得更敏感、紅癢。至於咖啡因與甜食吃過量就會影響身體保水力，讓肌膚更乾燥、搔癢不適。上述這些食物最好都不要碰。只有遠離過敏，吃對抗敏食物，再加上顧好睡眠充足、放鬆心情、維持環境清潔，尤其是枕頭、棉被、衣物常換洗，皮膚就能一天天健康起來。

中醫治療和保養

談到皮膚問題，台灣雲玥中醫診所醫師廖婉菁指出，皮膚癢、紅疹、脫皮等問題是許多人都曾遇過的困擾。中醫認為，這些皮膚病的成因不僅來自外在刺激，還與身體內部的健康狀態密切相關。像是蕁麻疹、妊娠蕁麻疹、脂漏性皮膚炎和濕疹等，都是臨床上常見的皮膚疾病，這些問題不僅影響日常生活，還可能帶來心理壓力，需要有系統性策略：「內外合治」。

情緒影響皮膚健康

廖婉菁表示，情緒對皮膚健康的影響很大。過度的喜，可使心火上炎，導致面部出現紅疹、潮紅、乾燥或痤瘡。怒，易傷肝，肝氣鬱結則容易引發脂漏性皮膚炎等問題，表現為皮膚泛紅、發癢甚至脫屑。哀會傷肺，肺主皮毛，過度悲傷易導致皮膚乾燥、粗糙，甚至影響免疫力而使皮膚修復能力下降，進而使濕疹或過敏性皮膚疾病加重。恐懼則會引發損腎，腎主水，腎氣不足容易導致皮膚的水潤度下降，可能出現乾燥、脫皮或加重濕疹症狀，也會影響毛髮健康，可能引起頭皮屑增多或掉髮問題。

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中醫預防訣竅：內外兼顧

針對皮膚問題的預防，廖婉菁也認為，均衡飲食是重要的，日常飲食宜清淡，避免辛辣、油膩及容易引起過敏的食物，如海鮮等。多攝取新鮮蔬菜和水果，保持腸胃功能良好。其次是情志調養，保持情緒穩定，避免長期處於焦慮或壓力狀態，適當參加戶外活動，有助於提升免疫力。在護理皮膚方面，應選用溫和且保濕的護膚品，避免過度清洗導致皮膚乾燥和屏障受損。

標本兼治有方法

廖婉菁說，中醫強調辨證施治，針對不同病因選用清熱解毒、祛風除濕、養血潤膚等中藥，以達到緩解症狀、調理體質的目的。外用療法則根據症狀，使用適當的中藥洗劑或藥膏外敷患處，有助於止癢、減輕紅腫與滲出。針灸可以選取對應穴位，調節經絡氣血，改善皮膚症狀，促進皮膚健康恢復。與保健皮膚相關的5穴位如下：

- 合谷穴：清熱解毒，止癢消腫。

- 曲池穴：清熱涼血，祛風止癢。

- 血海穴：活血化瘀，涼血止癢。

- 風池穴：祛風散熱，紓緩皮膚癢。

- 三陰交：調理氣血，改善濕疹與過敏。



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廖婉菁還提醒，如果皮膚出現症狀的患者，應避免手抓患處，企圖止癢，反而更會感染，加重病情。她建議，可穿寬鬆透氣的衣服，減少對皮膚的摩擦。綜合上述內外治療，輔以飲食調整與日常護理，有助於緩和症狀或減少再次復發機會。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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