秋刀魚奧米加3勝三文魚！護腦強骨5好處　罐頭鯖魚比新鮮高鈣43倍

醫生總是提醒大家要預防心血管疾病、失智症及中風，必須補充足夠的EPA和DHA。許多人因此追捧價格昂貴的三文魚，超市一片往往就要價兩、三百元（台幣，下同）。愛吃魚的台灣衛福部台中醫院特約耳鼻喉科醫師張進芳表示，其實想補充營養不必花大錢，一尾不到30元的秋刀魚，所含的營養價值遠超過三文魚，CP值極高。



張進芳醫師指出，秋刀魚屬於小型魚類，位處食物鏈前端，因此較少有重金屬殘留的疑慮。近期市場上正值秋刀魚季節，甚至可見一籃6至8隻僅賣100元的情形。

雖然秋刀魚味道較重，但卻是日本人眼中的超級美食，日文甚至有句俗諺說秋刀魚出來了，醫生就沒生意了，顯示常吃秋刀魚對健康大有益處。

營養數據驚人 Omega3含量完勝三文魚等高貴魚

根據台灣食藥署食品營養成分資料庫數據，每100克秋刀魚熱量為277大卡，含有優質蛋白質18.8克、脂肪21.8克，以及豐富的維生素（維他命）B12、菸鹼酸與鉀、鈣、鎂等礦物質。

更驚人的是其不飽和脂肪酸含量，根據台灣農業部漁業署資料，秋刀魚的Omega3高達4870毫克，其中EPA有1470毫克、DHA則有2548毫克，這些數據都顯示其營養價值遠勝昂貴的三文魚。

秋刀魚的五大好處

攝取秋刀魚能為人體帶來五大好處。首先是預防心血管疾病，豐富的Omega3能降低壞膽固醇與三酸甘油酯，減少動脈硬化機率；其次是預防老人失智，DHA有助大腦發育。

第三是預防骨質疏鬆，維生素D能維持鈣磷平衡；第四是保護眼睛，維生素A有助維持正常視覺；最後則是預防貧血與調節神經，維生素B12與E能幫助紅血球生成並提升免疫力。

窮人經濟學 罐頭鯖魚也能吃出健康

在物價高漲的時代，張進芳醫師推薦窮人經濟飲食法，除了秋刀魚，小型的鯖魚、沙甸魚也是健康高CP值的選擇。醫師透露自己每周至少會吃一到兩次魚，通常選擇購買烹調好的烤魚。對於忙碌沒時間上市場或不善料理的小資族，醫師認為選擇魚罐頭來取代新鮮魚類也是可行的變通方式。

過去日本早稻田大學教授、食品藥理學專家矢澤一良上節目時也大讚罐頭鯖魚的營養價值比起新鮮的鯖魚來得更高：

1. 鈣質是新鮮鯖魚的43倍

因為罐頭鯖魚的骨頭軟熟，能整個吃下肚，增加骨鈣。

2. 維生素D是新鮮鯖魚的2倍

罐頭鯖魚含有血合肉，也就是魚體富含維生素D和血鐵的深色肉，這裡的肉腥味重，新鮮鯖魚烹煮時多會被切掉，但因為加在罐頭中不會接觸到空氣，不易氧化發腥，因此罐頭魚才能吃到這裡的營養。

3. EPA、DHA是新鮮鯖魚的1.3倍

EPA、DHA接觸到空氣容易氧化，封在罐頭中可以完整保留。DHA可以活化大腦、預防失智症，EPA可以減少內臟脂肪。而且兩種脂肪酸都能增加「GLP-1（腸泌素）」分泌，有助減重。

如果怕罐頭魚太鹹，吃魚罐頭有訣竅，張進芳醫師建議盡量挑選秋刀魚、鯖魚或沙甸魚等小型魚罐頭，因為深海小魚的重金屬含量相對較少。在口味選擇上，應避免重口味，選擇清淡一點的品項。

食用前最好先把罐頭內的湯汁倒掉，甚至過水沖洗，或是加入青菜拌炒烹調，這樣既能攝取到足夠的Omega3，又能吃得安全健康且經濟實惠。

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

