食物安全｜罐頭食物如何選？台食藥署教睇4重點防揀中變質食物

走進超市或購物中心，層架上總擺滿了形形色色的罐頭食品！到底罐頭是如何製成？應如何挑選呢？



罐頭商業滅菌加工 可在室溫下長期保存

台灣食藥署說明，罐頭是將食品封裝於密閉容器內，在封裝前或封裝後，經過商業滅菌的加工方式，使微生物不再繁殖，且無有害活性微生物及其孢子存在，進而可在室溫下長期保存。

市面上的常溫保存罐頭，包括：金屬罐裝的鮪魚罐頭、肉醬罐頭，玻璃瓶裝的醬菜罐頭，殺菌軟袋裝的火鍋湯底，即食麵內的調理包，寶特瓶（膠樽）及鋁箔包裝的茶類飲料，以及常見的豆奶、保久乳等，都屬於廣義的罐頭食品。

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不只看外表 也要看內涵

罐頭食品要如何挑選？台灣食藥署提出下列四個觀察點，若遇到這些情形，應避免挑選與食用：

1. 金屬罐類：外觀出現膨脹、生鏽、凹陷、變形等。

2. 玻璃瓶類：瓶蓋上設計真空安全鈕已浮起、或封蓋不完全的情形。

3. 殺菌軟袋類：出現不正常膨脹或封口不完全造成內容物滲漏。

4. 打開罐頭食品後，觀察內容物有無變色或不正常的變質現象，像是結塊、沉澱、異味、酸敗等。



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