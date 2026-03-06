沙甸魚營養｜沙甸魚罐頭比新鮮高鈣6倍！護心強骨4功效4類人不宜

沙甸魚營養｜沙甸魚功效｜沙甸魚罐頭｜眾多海鮮中，體型細小的沙甸魚常被忽略，但它其實是營養價值極高的「超級食物」，更是許多長壽地區飲食清單上的常客。究竟沙甸魚有什麼魔力？新鮮同罐頭又有何區別？



「沙甸魚」並非單指一種魚，而是鯡科中多種小型魚類的統稱。（unsplash）

沙甸魚是什麼？

「沙甸魚」並非單指一種魚，而是鯡科中多種小型魚類的統稱。這類魚體型細小，體長僅約15至30厘米，全身佈滿銀白色的鱗片，習慣成群活動，主要捕食浮游生物，意味著重金屬（如汞）的含量較低，是目前公認最純淨的深海魚類之一。

秋刀魚營養｜防失智降三高奧米加3多過三文魚！煎焗炸3貼士去苦味

沙甸魚有護心補血提免疫力等4個好處。（pixabay）

沙甸魚營養｜護心補血4個好處

別看它身型細小，沙甸魚的營養價值極高，堪稱天然的「補給站」。

1. 護心血管

沙甸魚富含奧米加3（Omega-3）降低血液中的三酸甘油酯（血脂），減少血管發炎，防止血栓形成。哈佛大學公共衛生學院的研究指出，定期吃沙甸魚等富含油脂的魚類，患心臟病的風險可降低33%。

2. 強健骨骼

沙甸魚是天然的補鈣聖品，每100克含有約380毫克的鈣。更難得的是，它是少數天然富含維他命D的食物，再加上其高含量的磷，形成了「強骨鐵三角」，既能預防骨質疏鬆，亦能加速骨折後的癒合。有研究指出，同時補充鈣同維他命D的人髖部（胯骨）骨折風險降低約30%。

3. 補血

一般成年人每日建議攝取約2.4微克的維他命B12，而每100克沙甸魚便含有高達約8至12 微克。意味著只需6條左右，就已超過每日所需的3倍以上，能有效促進紅血球生成，預防「巨紅血球性貧血」（症狀包括：極度疲勞、臉色長白、手麻腳麻、肌肉無力等）。

4. 抗氧化提升免疫力

沙甸魚富硒，每100克沙甸魚含有約45至53微克的硒，是強大的抗氧化劑，能中和自由基，保護甲狀腺功能，並提高免疫力。

15種魚Omega 3排名｜三文魚第7低過鰻魚！護腦防失智榜首高475倍

罐頭沙甸魚的鈣質比新鮮的要高6倍以上。（unsplash）

罐頭沙甸魚與新鮮有何不同？

罐頭沙甸魚經過高溫高壓加工，令原本硬邦邦的魚骨變得「酥軟可口」。由於鈣質主要存在於骨頭中，所以其鈣含量遠比新鮮沙甸魚（每100克約含60毫克）要高6倍以上。 此外，罐頭即開即食且保存期長，相比之下，新鮮沙甸魚極易腐壞且處理起來像打仗（需去鱗、除內臟），烹飪時腥味也較重。不過要提醒，罐頭鈉含量（鹽分）較高，建議選擇「水浸」或「橄欖油浸」，以減輕負擔。

沙甸魚食用宜忌

沙甸魚健康美味，最適合以下4類人，可列入「必買清單」。

適宜進食人士：

1. 銀髮族（60歲以上）

2. 健身愛好者

3. 心血管疾病高風險群（如三高、常吸煙的人士）

4. 發育中青少年（一般指10歲至19歲之間）



不適宜進食人士：

不過再好的超級食物，也並非人人適宜，這4類人要忍痛說「不」！

1. 痛風患者

2. 腎病患者

3. 對魚類過敏者

4. 正在服用抗凝血藥物（如華法林）的人

