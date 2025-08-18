1滴血知器官有幾老？大腦年齡高失智風險增12倍！4類食物保腦年輕

人人都會變老，但器官的老化速度卻有可能超越年齡。近日，史丹福大學發表一項研究顯示，人體器官特別是大腦的「生物年齡」，與疾病的出現和壽命有密切關係。為何有些人腦會老得特別快？原來跟飲食習慣也有關係。



大腦年齡｜新研究：驗血即知器官「年齡」

早前史丹福大學在醫學期刊《自然醫學》公開一項突破性的研究，指透過檢測血液中的蛋白質可估算單一器官的「生物年齡」。研究分析了約45,000名參與者血液樣本中約3,000種蛋白質，以評估包括大腦、心臟和腎臟在內的11個主要器官系統的生物老化情況。然後透過新開發的演算法，達致透過單一血液樣本估算每個器官系統的生物年齡。目前這項測試已獲得專利，預計數年後將可於臨床應用。

人體的不同器官的老化速度都可以跟實際年齡有差異。（Kaboompics.com@pexels）

大腦年齡｜大腦生物年齡高較低 失智症風險增12倍

進一步的分析顯示，器官的生物年齡與患病風險有莫大關聯，這關聯性在大腦中尤為明顯。在為期17年的追蹤中，研究人員發現，大腦生物年齡較高的人，罹患阿茲海默症的風險比一般人高3.1倍，死亡風險高2.8倍。大腦生理年齡大於正常年齡的人和大腦生理年齡小於正常年齡的人相比，患上阿茲海默症的風險相差約12倍。而大腦和心臟的生物年齡愈小，長壽的可能性就愈大。最引人注目的是，大腦生物年齡愈小，死亡風險降低40%。

大腦生物年齡較高的人失智及死亡風險會大幅提高。（Anna Shvets@pexels）

大腦年齡｜維持大腦營養4關鍵

專家指出影響器官生物年齡的原因多樣，可以是遺傳、生活方式、壓力、病史和環境等多種因素共同決定的。而大腦的老化，一直被認為，與攝取的營養素也有著密切關係。日本國立老年醫學中心對此進行了20多年的研究，該中心的老化流行病學研究部部長大塚礼博士指出了大腦與飲食之間的密切關係。

維持大腦健康4關鍵：

1 營養素：大腦的主要能量來源除葡萄糖之外，維他命B雜、葉酸、鈣、鋅等也參與大腦的代謝和訊息傳遞。



２ 脂肪酸和胺基酸：那是構成大腦結構，並作為神經傳導物質的原料。



3 腸道健康：負責消化和吸收的腸道與大腦相互作用，飲食導致的腸道菌群變化會影響認知功能。



4 不飽和脂肪酸：大腦乾重（即去除大腦中所有水分）的一半由脂肪構成。細胞膜含大量DHA和花生四烯酸。



油分高的魚類，被認定有益腦部健康。（Krisztina Papp@pexels）

護腦飲食｜常吃這東西大腦很易老

維持腦部健康的營養素大多透過日常飲食攝入，在體內代謝，並透過血液等途徑輸送到大腦。這項自1997年以來開展的長期流行病學研究亦發現，容易大腦老化的人和不易大腦老化的人的飲食之間存在差別！

不易大腦老化的人常吃：油性魚類、乳製品、綠茶、大豆製品



容易大腦老化的人常吃：小麥製品



研究顯示，多吃以小麥為材料的麵食，出現失智風險較高。（Kevin kevin on Unsplash）

護腦飲食｜保持腦年輕的飲食關鍵

然而，大塚的結論是，導致大腦老化的並非小麥製品本身，而是過於單一的飲食習慣。要保持大腦年輕，更重要的是飲食多樣化（包含多種食物）。

護腦飲食的重點是食物要多樣化。（Cats Coming @pexels）

相關研究證實，維持飲食多樣化的長者認知能力下降的風險比飲食單調的長者低40%。所以，吃甚麼不吃甚麼，不是保持腦年輕的飲食關鍵，而是每餐都要有不同種類的食物，提供均衡的營養素。經常隨便吃碗麵便算一餐，是最傷腦的飲食！

參考資料：National Geographic／日經Goodday