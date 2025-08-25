老火湯壞處｜47歲婦腦出血中風亡老火湯5危害！飲湯9貼士忌隔夜?

老火湯壞處｜早前一名患有高血壓的47歲內地女子，某日凌晨突然頭痛劇烈、噁心、腦脹，並多次嘔吐，持續2小時未有好轉，便送求醫，被診斷為「腦出血中風」，經搶救無效，最終不治。據報道這名女子最愛飲老火湯，高血壓又沒定期服藥，醫生指事發當天雖無明顯誘因，但長期飲用老火湯易致血管狹窄、腦血管病、心血管病、癌症等。一碗老火湯，為何有如此威力？如何飲用才能補益強身，避免「養生湯」變「催命湯」！



老火湯是什麼？

老火湯，一般是指長間約2-4小時烹調的湯品，除了豬、雞、魚等肉類，還會加入多種具藥效的食材，如紅棗、淮山、黨參、杞子等，或會加入時令蔬菜或乾貨，如蠔豉、乾魷魚等。不少人認為湯熬製時間愈長愈濃郁美味，食材中的精華和營養充分融入湯中，愈滋補有益。

老火湯除了加入豬、雞、魚等肉類，還有多種具藥效的食材，如紅棗、淮山、黨參、杞子等。（pixabay）

老火湯壞處

老火湯雖然滋補美味，但近年亦有不少研究或醫生提出長期飲用老火湯會導致心血管病、中風，甚至癌症等，那是什麼原因？

1 高嘌呤（Purines）易致痛風

湯熬煮得愈久，當中的肉類、海鮮等食材中的嘌呤釋出愈多，體內攝取過多的嘌呤，代謝後便會產生尿酸，血尿酸水平升高，增痛風機會。

雞要氽水，過程中會有許多浮沫、髒物，把它們撇走，洗淨雞再煲湯，湯就會清澈乾淨了！（資料圖片/鄧穎琪攝）

2 高脂高鈉 加重腎負擔

尿酸在體內增多，便會增加腎臟排泄尿酸，還有鈉和脂肪代謝產物的負擔，對已有腎功能問題的人特別危險。

3 高脂肪 易肥胖

除了嘌呤，肉類中的脂肪，尤其飽和脂肪，長時間熬煮下也會溶解湯中，我們最愛喝的奶白色湯，很多時都是乳化後的脂肪微粒。

4 高膽固醇 增中風機會

長期攝入過多的飽和脂肪和膽固醇，會令壞膽固醇升高，沉積於血管壁，形成動脈粥樣硬化，增加冠心病、心肌梗塞、中風的風險。

5 亞硝酸鹽 潛在致癌風險

湯中若加入不新鮮的蔬菜或醃製肉類，如火腿、鹹肉等可能含亞硝酸鹽的食材，攝進體內便會轉化為致癌物。此外，對於乳癌患者，要減低復發機會，便要抑制體內雌激素生長，而雌激素多儲存在動物脂肪中，老火湯烹調過程中除了釋出嘌呤，還有脂肪，故應避免。

如何健康喝老火湯？

1. 縮短煲煮時間：將熬製時間控制在1-2小時內，能充分吸收到食材的味道，又可減低嘌呤和脂肪的釋出。

2. 選對湯料食材：宜多用瘦肉、去皮雞肉、魚類等煲湯。或加入蔬菜、菌菇、豆腐等，有助減低脂肪攝取。內臟、肥肉等高嘌呤高脂食材應避免。

宜多用瘦肉、去皮雞肉、魚類等煲湯。（VCG）

3. 先汆水去脂：肉類下鍋煲湯前，先以沸水汆水，可辟腥去血水，也可把表面脂肪、嘌呤去除。

4 不時撇除浮油：煲湯過程中，面層有時會浮起一層油，可用勺子把它撇掉，也是減少脂肪攝入的有效方法。

5. 少鹽少味精：減少放鹽、味精等調味，若要放也應在快煲好前才下鹽，以減低鹽分過度滲入食材中。

6. 盡量避免隔夜湯：魚湯、海鮮湯不宜隔夜飲用，因魚和海鮮隔夜後會產生蛋白降解物，容易損傷肝、腎功能。

(envato)

7 勿喝滾湯：飲用超過65℃的熱湯，會燙傷食道黏膜，偶爾一兩次還行，若反覆如此，會產生不正常的「異型性」細胞，增食道癌風險。

8 喝湯要吃渣：很多人誤以為營養都在湯水中，其實95%以上的蛋白質、膳食纖維等重要營養素，仍留在肉和蔬菜內。飲湯時應和湯料一起吃，才能攝取完整的蛋白質等營養。

9. 控制分量：不要天天喝老火湯，每星期1-2次，每次喝一碗即可，切忌過量。

老火湯不宜飲用人士

1 痛風

2 腎功能有問題

3 高血壓、高血脂患者

