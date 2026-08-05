綠豆沙當水喝竟致腦出血！醫揭3陷阱誘發中風　流汗只飲水最錯！

炎炎夏日，不少人喜歡煮一鍋綠豆湯消暑降火，但中國福建一名患有高血壓的女子，竟連3日將綠豆湯當水大量喝，之後突然出現劇烈頭痛、嘔吐等症狀，送醫後確診腦出血。



醫師表示，其實關鍵並非綠豆湯，而是患者本身的慢性病控制不佳所致，提醒要預防中風還是要從控制三高、避免不良生活習慣做起。

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狂飲冰鎮綠豆湯引發腦梗塞、中風？

根據內地媒體報導，福建一名有高血壓病史的女子，平時規律服用降血壓藥，血壓控制穩定。入夏後因聽聞綠豆湯具有消暑、解毒效果，便連續以綠豆湯取代白開水，每天飲用量高達1500毫升。不料女子3天後突然出現劇烈頭痛、嘔吐並陷入昏迷，送醫後確診為腦出血。

福建當地醫師推測，綠豆所含部分成分可能影響藥物吸收，加上具有利尿作用，大量飲用恐影響降血壓藥物代謝，導致血壓控制失衡，進而增加腦血管疾病風險。不過也有藥學專家強調，高血壓本身就是腦出血的重要危險因子，目前沒有證據證明，一般人適量飲用綠豆湯會引發腦出血，因此不必過度恐慌。

事實上，過去也曾有類似案例引發討論。一名40多歲男業務員在酷熱天氣下工作一整天，返家時滿身大汗，便從冰箱拿出早上煮好的冰鎮綠豆湯消暑解渴。不料喝完後不久便開始頻繁腹瀉，隔天起床更出現左側手腳僵硬、走路不穩、口齒不清等症狀，緊急送醫後確診為腦梗塞，也就是俗稱的中風。

「喝冰鎮綠豆湯引發腦血栓、心肌梗塞」的說法，其實早已在網路流傳多年。台灣事實查核中心早在2021年便針對此說法諮詢多位專家，結論指出，並沒有證據顯示綠豆湯會直接造成心肌梗塞或腦中風，但若在高溫、大量流汗後短時間猛灌冰涼飲品，可能刺激血管收縮，仍須留意。

高血壓也被稱為「沉默的殺手」，早期幾乎沒有明顯症狀，卻在不知不覺中傷害心臟、腦部、腎臟與血管等器官，不少人是在出現腦中風、心肌梗塞等重大併發症後，才驚覺血壓早已失控。

醫師也指出，腦中風真正的危險因子包括高血壓、高血糖、高血脂、年齡增加，以及抽菸、肥胖、缺乏運動等生活習慣，因此預防重點應放在控制慢性病及改善生活型態，而不是將中風、心肌梗塞歸咎於綠豆湯。

踩3大地雷成誘發中風導火線

針對40多歲男子喝綠豆湯後中風案例，台灣博仁醫院副院長康志森曾在健康節目《健康2.0》分享看法。他表示，真正的問題並非綠豆湯，而是患者同時出現多項危險因子。

遇過許多患者在炎熱的天氣到醫院看診，10個有9個都出現血壓太低，原因就來自流汗只補水，沒有補充電解質，鉀、鈉、鎂、鈣都會流失。

康志森強調，該男子本身已有高血壓病史，且有10多年吸菸習慣，再加上大量流汗、腹瀉、脫水及電解質失衡等因素交互影響，才成為誘發中風的導火線。他歸納該名患者的危險因子包括：

1. 大口吃冰、猛吹冷氣，導致血管收縮、增加心律不整風險

2. 大量流汗、腹瀉，加上綠豆具有利尿作用，導致脫水及電解質流失

3. 長期吸菸及高血壓，造成動脈硬化，提高中風風險



綠豆有助於調節血脂、維持血壓平衡

其實從營養角度來看，綠豆反而是相當健康的食材。

郵政醫院營養師黃淑惠指出，綠豆屬於全穀雜糧類，每100公克含有約22公克蛋白質、63公克碳水化合物，脂肪含量僅約0.4公克，若連皮一起食用，綠豆還富含膳食纖維，有助調節血脂、增加飽足感。

此外，綠豆富含維生素B群與鉀，有利身體代謝廢物；且鈉含量低、鉀含量高，對於高血壓患者而言，有助維持血壓平衡，因此不能因個別案例就將綠豆與腦中風或心肌梗塞畫上等號。

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