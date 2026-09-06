腐竹雞蛋白果糖水｜做法簡易軟綿滋潤、腐竹要點揀？唔溶煲不爛？

腐竹雞蛋蓮子糖水食譜做法｜傳統糖水有不少捧場客，紅豆沙、芝麻糊、杏仁茶，當然不能缺腐竹蛋糖水一席。簡單做法、清香嫩滑，有人喜歡「豆漿」般的腐竹蛋糖水，但也有人愛一片片的腐竹質感。



腐竹雞蛋白果糖水食譜｜腐竹煲不爛?

腐竹糖水要煲幾耐？腐竹糖水是經典的廣東糖水，主要用水、腐竹及冰糖製作，普遍也會加入白果、雞蛋、薏米或蓮子。網上不少人問為何腐竹煲不爛？大廚譚祥興師傅曾在媒體分享過，先將乾腐竹浸至少10分鐘以上至軟化，大火煲滾水後，下腐竹煲至又綿又滑。我依樣畫葫蘆，腐竹未如「豆漿」一樣，仍然是一片片，但質感軟綿「有咬口」，正合心意。亦有一些人喜歡將乾腐竹捏碎，直接放入滾水煮，各師各法。煲腐竹糖水貼士｜腐竹凍或熱水下鍋？實試4方法乾鮮腐竹大分別！

雖同為腐竹雞蛋糖水，五花八門的賣相各施各法，你最喜歡的又是哪個模樣？（網上圖片）

腐竹雞蛋蓮子糖水做法｜如何揀腐竹？

網上還發現另一些煲腐竹糖水的實用貼士，「我諗你係買咗包太舊身的腐竹，一係就買咗『三邊腐竹』，首先買腐竹一定要買一塊塊嘅扁竹，如果你買嘅腐竹係喺雜貨店放咗太耐，又或者買返屋企後擺太耐，都係煲唔溶㗎。舊身嘅腐竹一般望埋去顏色較深，而且較乾身，靚嘅會較淺色和柔軟，三邊腐竹雖然都係扁身，不過一般會用嚟煮餸，唔會煲爛。」

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蓮子腐竹雞蛋糖水

我使用的是乾腐竹，被此網民說中了兩樣：「買返屋企後擺太耐，是三邊腐竹。」但街市及超市賣的多寫明是三邊腐竹，或者跟隨其他主婦往豆品店，講明買「煲糖水用嘅腐竹」會有更好的品質。可是，若然你不追求「豆漿」般的腐竹糖水，喜歡一片片的腐竹，便不用介意太多。

腐竹雞蛋蓮子糖水食譜做法

蓮子腐竹雞蛋糖水食譜

食譜 蓮子腐竹雞蛋糖水（煲） 材料 乾腐竹1塊、雞蛋2隻、白果20粒、蓮子20粒、水約2.5升、冰糖適量 做法 1.雞蛋先烚熟，剝殼備用。 2.乾腐竹先浸至少15分鐘後剪碎備用。 3.水煲滾後，加入乾腐竹、白果及蓮子，大火煮20分鐘。 4.加冰糖煮10分鐘，加入雞蛋，熄火焗5分鐘完成。

健康小貼士：

腐竹及雞蛋含豐富的蛋白質；冰糖補中益氣，和胃潤肺；蓮子可清暑、安神養心；銀杏可以清胃化痰、補氣養心。蓮子腐竹雞蛋糖水健康滋潤，有助防止皮膚粗糙。



攝錄、攝影：李賢華、鄧天傲剪接：李賢華



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