蓮子桂圓茶食譜｜清香糖水養心安神　蓮子鬆化記緊2大秘訣！

蓮子桂圓茶，中式糖水之一，比芝麻糊、杏仁茶、紅豆沙更有補身功效。蓮子如何快速鬆化？糖水如何更清香？兩個小秘訣可將平凡糖水變身大師級作品。

畏寒、睡眠質素差、心情煩躁不安，手捧一碗熱騰騰的蓮子桂圓茶，深呼吸蓮子桂圓的清香，還未享用已感安神舒心。
蓮子桂圓茶有助安神養心，補脾養血。

蓮子桂圓茶食譜｜蓮子鬆化2招　要不要浸？

蓮子可清暑及安神養心，加上桂圓可補脾養血。這道滋補糖水，如果你喜歡可以加入雞蛋及紅棗。有人會疑問，蓮子煮了良久仍硬邦邦不鬆化，其實要令蓮子快速鬆化的方法是千萬不要浸泡蓮子，不能以煮豆類及米類的方式來處理。

煮蓮子前，先用大火煮一鍋滾水，然後直接加入蓮子，蓮子受熱會膨脹，裡面產生爆炸力，令蓮子很快就可煮爛變鬆軟。至於糖水的怡人的清香，歸功於紹興酒融合了紅糖及圓肉的味道，令整個糖水的香味即時被提升。水與酒水的比例，大概是300毫升水加一湯匙紹興酒，酒類遇熱會揮發，不用擔心酒味太濃，蓋過其他食材的味道。

蓮子功效｜安神固精治腎虛10好處3類人不宜　中醫推1款潤肺止咳湯

健康小貼士：

蓮子可清暑、安神養心、補脾止瀉及降虛火。圓肉（龍眼乾、桂圓），由於廣西生產的龍眼品種特別優良，在「圓肉」前冠以廣西的簡稱「桂」，成「桂圓」。圓肉可補脾、養血、壯陽益氣。常用於思慮過度、失眠健忘、體倦氣弱引起等症狀。

蓮子桂圓茶食譜

蓮子桂圓茶食譜

材料：
蓮子120克
圓肉（龍眼乾）80克
紅糖50克
紹興酒3湯匙
水1公升

做法：
1.煲好一鍋滾水，直接放入蓮子，蓋起以大火煮15分鐘。
2.洗淨圓肉。
3.開蓋後，加入圓肉及紅糖用中火煮滾。
4.加紹興酒，繼續煮5分鐘完成。

