煎荷包蛋別直接用油煎！大廚親授不黐底煎蛋技巧　滑嫩流心零失敗

早餐、帶便當時，雞蛋總是最方便又營養的選擇。不論是簡單的荷包蛋還是搭配白飯的便當配菜，都能提供滿滿蛋白質和能量。



一名日本廚師分享了「加水煎蛋」的小技巧，只要在煎蛋時「加入少量水」並蓋上鍋蓋燜煮，就能讓蛋白蓬鬆、蛋黃呈現半熟流心，口感比單純油煎更加柔嫩滑順。這個方法操作簡單，不僅提升早餐的口感，也讓便當中的荷包蛋更美味、視覺更吸引人，是忙碌早晨的小技巧首選。

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荷包蛋怎麼煎才會好吃？廚師曝1關鍵秘訣！

根據《Yahoo JAPAN》報導指出，廚師Papuchan表示，早餐的經典選擇之一就是「荷包蛋」，不論是在家裡簡單煎個早餐，還是帶便當作營養加分，都是非常方便又受歡迎的料理。不過，很多人在煎荷包蛋時，常會有一個疑問：「煎的時候要不要加水？」其實這個小技巧會大幅影響荷包蛋的口感與風味。

如果選擇加水煎，利用蒸氣的熱力來加熱，蛋白會膨鬆柔軟，蛋黃則保持半熟流心，滑嫩順口，吃起來口感溫潤、細膩。這種方式適合早餐搭配白飯，或者想做便當時讓蛋保持濕潤，不易因為加熱而變乾。

相對地，不加水直接煎，蛋白會在熱油的作用下形成香脆的邊緣，蛋黃也會稍微熟一些，味道濃郁，香氣十足。這種做法非常適合搭配吐司（多士）、三明治或漢堡等西式早餐，能增加口感層次和香脆感。

《Yahoo JAPAN》也建議，煎荷包蛋可以依照不同餐點或心情靈活調整方式：如果選擇水煎，蛋白會膨鬆柔軟、蛋黃滑嫩，非常適合拌飯或作為便當配菜，口感柔軟不乾硬；而乾煎則能讓蛋白邊緣香脆、蛋黃微熟，搭配吐司或三明治時能增加香氣與口感層次感。無論是早餐還是帶便當，加水或不加水煎荷包蛋都沒有絕對的「正確做法」，只要掌握小技巧，就能依照喜好或搭配需求，煎出美味又營養的荷包蛋。

內行再教2關鍵訣竅！

此外，日前有網友在Facebook社團「家常菜」上分享煎荷包蛋的訣竅，關鍵在於火候掌握與油量控制。原PO分享，他是使用白鐵鍋煎製而非不沾鍋（易潔鑊），他建議，首先鍋中要倒入較多的油，以大火潤鍋至油溫夠高時再打入雞蛋；接著轉中小火慢煎，觀察蛋白四周是否出現微焦顏色，並在蛋能在鍋中滑動時翻面；最後翻面後只需略為加熱即可，避免蛋過老影響口感。

另外，有網友詢問，「若想要半熟的蛋黃、但蛋白還是要脆脆的、該怎麼煎？」原PO回應，「翻面完煎一下下馬上起鍋，我試過，蛋黃未全熟，蛋白還是脆的，給你參考看看」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：荷包蛋別直接用油煎！內行曝關鍵1秘訣「外皮微酥、軟嫩金黃」，不黏鍋零失敗超簡單】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

