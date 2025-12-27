荷包蛋做法｜網紅教3種神級食法別只加醬油 美味超誘人可樂都得!
雞蛋有豐富營養，除了水煮蛋、煎蛋、蒸蛋等直接吃的煮法之外，其實雞蛋還能與許多其他食材一起料理。中國網紅「馬蹄廚房」在Bilibili上發出影片，分別介紹鹹香下飯的可樂荷包蛋，能拌麵、拌飯的多用途香蔥荷包蛋，還有暖呼呼又營養的麻油荷包蛋麵，讓雞蛋與許多食材一起迸出新滋味。
荷包蛋加醬油太無聊？內行人曝3做法升級口感
1. 可樂雞蛋食譜
材料：
雞蛋、可樂一罐、醬油20g、蠔油15g、蒜末10g、澱粉10g、水50g、蔥和芝麻少許。
做法：
1. 先煎荷包蛋，煎好後放一旁備用。
2. 在鑊中直接加入蒜末爆香，再依序加入醬油、蠔油。
3. 將荷包蛋放回鑊中，倒入一罐可樂。
4. 倒入少許澱粉水，煮3分鐘製醬汁黏稠。
5. 擠入少許檸檬汁，再撒上芝麻、蔥花即完成。
2. 蔥雞蛋食譜
材料：
雞蛋、蔥段50g、醬油30g、水200g、砂糖5g、白胡椒粉3g。
做法：
1. 先煎荷包蛋，煎好後放一旁備用。
2. 放一大把蔥到鑊子裡煎免切成蔥段，煎出蔥香味之後再把荷包蛋放回。
3. 依序加入醬油、清水、糖、胡椒粉。
4. 煮2分鐘至入味即完成。
5. 蔥雞蛋能辦麵、拌飯，可以再加上蔥油醬香氣更足。
3. 麻油雞蛋麵食譜
材料：
雞蛋、高麗菜100g、枸杞10g、薑片20g、黃酒30g、醬油15g、水500g、麻油15g。
做法：
1. 先用黃酒（米酒也可）將枸杞泡開。
2. 熱鑊後加入豬油，用其他食用油代替也可以。
3. 薑切成薄片，放入鑊中用小火煎到薑變乾後夾出。
4. 打入兩個雞蛋，煎到兩面金黃後到入開水，再將薑片放回。
5. 放入高麗菜煮到變軟。
6. 加入醬油、鹽調味，再淋上麻油少許。
7. 將一開始泡的枸杞、黃酒倒回。
8. 把整鑊湯倒到麵條裡即完成。
