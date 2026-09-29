新會陳皮功效｜陳皮青皮不同行氣化痰揀錯反破氣！$250両貴在哪？

陳皮功效｜新會陳皮｜陳皮是常見的食材，當中以新會陳皮最著名及矜貴，一両索價$250，為什麼它會這樣貴？陳皮又具什麼功效？「01教煮」邀請了註冊中醫師許秀欽為我們一一講解。



，陳皮辛、苦，溫。歸脾、肺經（網上圖片）

陳皮功效｜和胃行氣化痰消食 1類人慎用

陳皮，即柑橘皮，但需乾曬3年以上方可叫陳皮。果皮在曬乾的「陳化」過程中，不利於健康的揮發油含量會減少，黃酮類化合物含量增加，這時藥用價值才會充分體現出來。據《本草綱目》記載：「陳皮療嘔噦反胃，時吐清水，痰痞咳瘧，大便閉塞，婦人乳癰。入食料，解魚腥毒。」意即陳皮可以治療嘔吐、反胃、痰濕鬱結、咳嗽、瘧疾及便秘；亦可用於婦女乳房紅腫熱痛。作為調味能解魚肉海腥的毒素。

註冊中醫師許秀欽亦指，陳皮辛、苦，溫。歸脾、肺經，具理氣健脾、燥濕化痰、和胃疏肝等功效。亦因陳皮性溫，本來體質偏燥熱的人士就要小心使用。新會柑果皮依採收成熟期可分青皮、二紅皮及大紅皮；但在《中國藥典》與中醫藥學中，青皮與陳皮實為兩種功效截然不同的中藥材，青皮性峻烈主疏肝破氣，陳皮則性溫和主理氣健脾。

新會柑果皮依採收成熟期可分青皮、二紅皮及大紅皮；但在《中國藥典》與中醫藥學中，青皮與陳皮實為兩種功效截然不同的中藥材，青皮性峻烈主疏肝破氣，陳皮則性溫和主理氣健脾。

大紅皮陳皮 行氣化痰

大紅皮陳皮指製作所採用的柑橘已完全成熟，其果實顏色鮮艷近正紅色。這種陳皮行氣化痰的功效相當好，但疏肝的功效就遜色於青皮。

青皮陳皮 疏肝較佳

青皮陳皮則指製作所採用的柑橘尚未成熟，果實顏色為青色。它的疏肝功效比大紅皮陳皮好，但行氣化痰的功效就比上者差。

新會陳皮更矜貴全因「地道」（資料圖片）

陳皮價錢｜新會陳皮矜貴因「道地」 20年陳皮$250/両

百年陳皮勝黃金。陳皮之中，就數新會陳皮最為矜貴著名，坊間更對此有「皮中翹楚，皮比肉貴」的說法。根據新會陳皮百年商號老店，若水堂的資料，新會陳皮柑（茶枝柑）最神奇之處，就在於其精華在皮，柑橘皆「長皮不長肉、皮甜肉不甜」。兩宋以來，新會人即「種柑取皮」。果皮甘甜醇香，「果肉乾澀，不堪食之」 。

陳皮儲存年份愈久，顏色會變深，功效亦會愈好，售價亦會愈貴。現在市價的新會陳皮也不負「皮貴肉賤」的稱呼。5年的新會陳皮半斤便要價$500，20年的新會大紅皮陳皮更要$250/両，即$4000/斤！為什麼新會陳皮這樣矜貴呢？許秀欽中醫指，全因新會陳皮最「道地」！

「道地藥材」是優質中藥材的代名詞，指藥材質優效佳。新會陳皮就屬道地藥材之一，其四大核心產區為梅江、天馬、茶坑、東甲。那是因為這些地區特定的自然條件、環境及當地植物原料的生產都相對集中，其栽培技術、加工和不斷的研究，令其比其他地區同品種藥材的品質更佳。

15年的新會大紅陳皮（資料圖片）

註冊中醫師許秀欽指，陳皮和胃疏肝，而秋天注重潤肺，如果單看陳皮，在秋天其實是不合適的。但因為陳皮又有消食健脾之功效，在秋天湯水如冰糖燉雪梨、鱷魚肉湯等，若在其中添加陳皮就合適不過了。

資料來源：註冊中醫師許秀欽/中國商報