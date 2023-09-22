29歲男食5隻炒田螺4肢麻痹中毒！與1螺混淆易致腦膜炎 吃前先去頭

衞生防護中心公佈，有男子進食在深圳購買的炒田螺後，出現四肢麻痹的症狀，被診斷出懷疑麻痹性貝類毒素中毒。食田螺時有4點要注意，切勿和1種螺混淆，隨時引發腦膜炎。



29歲男食深圳炒田螺中毒 烹煮不能消除貝類毒素

29歲男食深圳炒田螺4肢麻痺中毒（網上圖片）

衞生防護中心星期一（18日）公佈，一名29歲男食子進食在深圳龍華區排檔購買的炒田螺後，出現四肢麻痹，即晚到伊利沙伯醫院急症室求醫，被診斷出懷疑麻痹性貝類毒素中毒。該名男子買田螺時田螺已被炒熟，他在家中進食5隻炒田螺，約3小時後出現4肢麻痹的症狀，目前情況已穩定。

衞生防護中心指，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。其中毒症狀主要與神經系統相關，包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適。如嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

田螺秋天當造富蛋白質 4點飲食要注意

29歲男食深圳田螺4肢麻痺中毒（istockphoto）

田螺是秋天當造的食材，在內地田螺更是許多人都追捧的食物之一。田螺肉富含蛋白質、維他命和人體必需的氨基酸和微量元素，是典型的高蛋白、低脂肪、高鈣質的天然動物性保健食品。但因為田螺生活於水田、溝渠、湖塘等處，因此處理它的時候需要謹慎處理，內地人民日報官網對此就提出了田螺食用注意4要點：

1.在烹飪螺肉時，要至少煎炒20分鐘以上，以防止痢疾和寄生蟲感染。



2.螺的腦神經分泌物質會引起食物中毒，食用前需去掉頭部。



3.田螺不宜與冬瓜、香瓜、木耳及糖類同食，也不宜與中藥蛤蚧、西藥土霉素同服。



4.田螺裡面可能帶有寄生蟲，必須高溫加熱之後才可食用。而田螺性偏寒，平時脾胃比較虛寒的病人最好不要吃。



田螺和福壽螺相似但切忌弄錯！

福壽螺外表和可食用的田螺相似（網上圖片）

田螺和福壽螺外表相似但絕不能弄混！福壽螺個頭比田螺大很多，外殼呈淡橄欖綠色或黃褐色。一個福壽螺體內的寄生蟲可以多達6000條，若是未煮熟即食用，極易引發食源性廣州管圓線蟲病，幼蟲會侵入人腦，損害中樞神經系統，引起嗜酸細胞增多性腦膜炎，嚴重者可能癱瘓，甚至死亡，目前已經被列為重大危險性農業外來入侵生物之一。

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資料來源：人民日報官網/衞生防護中心