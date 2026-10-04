Buffalo Wings水牛城雞翼食譜｜做法簡易免油炸 單骨雞翼食得過癮
撰文：蔡欣恩
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水牛城雞翼（Buffalo Wings）對我來說就是雞翼界的「熱浪」，雖說它辣，卻又不是讓你舌頭發麻、大汗疊細汗那種辣，反而讓你一口接一口地吃。攝錄：張芷澄、馮嘉雯剪接：李思敏
Buffalo Wings水牛城雞翼做法
水牛城雞翼最常見也最傳統的做法是先炸後上辣汁，今次選用的做法則先以辣汁醃雞翼，然後放焗爐烤得金黃。前者香口，肉汁封存得較好；烤焗做法較入味，而且免油炸，相對方便和健康。烤焗前我將雞翼對半剪開，吃的時候不用太狼狽。
Buffalo Wings醬汁
一般會用到「路易斯安那辣汁」這種Buffalo Wings專用的現成醬汁，不過原來用辣椒仔Tabasco都足夠做到酸酸辣辣的效果，而且可以自行調較辣度，做出獨家風味的Buffalo Wings！千萬別少了藍芝士醬，只需要3種材料就做到，簡單卻是靈魂所在！
Buffalo Wings健康小貼士
Buffalo Wings傳統做法是先炸後上汁，改用烤焗煮法可大大減少油份攝取。
Buffalo Wings水牛城雞翼食譜
|食譜
|水牛城雞翼（烤）
|材料：
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雞翼8隻、Tabasco 3湯匙、茄汁2湯匙、牛油（溶液）20克、蒜蓉1茶匙、青檸汁1茶匙
|做法：
|1. 用廚房剪刀從雞翼兩條骨之間剪開兩半。
|2. 拌勻Tabasco、茄汁、牛油液、蒜蓉、青檸汁成醃汁。
|3. 雞翼與醃汁撈勻，放雪櫃醃1小時。
|4. 預熱焗爐攝氏200度，焗盤鋪上錫紙，掃少許植物油避免黐底。
|5. 在焗盤上平均鋪放雞翼，焗20分鐘至外表金黃。
|6. 翻轉雞翼，再烤10分鐘，直至另一邊金黃。