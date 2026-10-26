秋天湯水食譜｜常乾咳便秘？潤肺護肝4款湯水+做法　多吃淮山

秋天湯水食譜｜踏入秋天，氣溫和濕度都開始下降，日夜溫差漸大，容易出現咽、鼻、唇乾燥、乾咳、皮膚乾、大便燥結等問題。想改善體質，可選用滋陰、潤肺的食材加入湯水之中，以下推介4款食材及4款靚湯，適合秋天飲用，潤燥止咳防便秘。



秋天湯水食譜｜淮山：潤肺止咳 緩瀉去痰

秋天濕度下降，首要補肺。淮山性平為溫，味甘無毒，入脾、肺、腎三經，具有益氣補脾、緩瀉去痰等作用，而且含有豐富的維他命C、B1及B2，是人體必需的營養素，有效防止身體發炎。在中醫角度，「肺與大腸相表裡」，肺主皮毛，肺部有足夠的滋潤就可以止咳，淮山的黏液亦可潤腸通便，是入秋最適合食用的食材之一。

參考湯水【1】淮山腰果桃膠湯

淮山腰果桃膠湯（01製圖）

除了淮山之外，桃膠亦被譽為養顏的恩物，有益氣活血止渴的功效。若湯水加入腰果有助補腦養血、補腎、健脾的作用。湯水有促進血液循環、提升抗病能力的功效。此湯有助健脾補肺，防燥益肺等功效。



材料

淮山30克

桃膠20克

腰果30克

蓮子20克

南杏10克

鮮無花果3個

紅棗5粒

水2公升

鹽少許



做法

1. 將桃膠用溫熱水浸發2至3小時，清除桃膠身上黑點，其餘湯料洗淨瀝乾。

2. 大火煲滾水，除桃膠外，放入其餘湯料。

3. 細火煲1小時，打開鍋蓋，加入桃膠煲20分鐘。

4. 加少許鹽調味完成。



不失敗秘訣

~用浸蓮子，跟其他湯料一起放入湯鍋，蓮子已鬆化。

~桃膠浸發後，會由硬粒固體發脹成膠狀，用手摘取黑點與雜質，或過篩隔走。



秋天湯水食譜｜無花果：健脾抗老 清熱解毒

無花果也是不少湯水都會用到的食材之一，《本草綱目》中記載，無花果味甘平，無毒，治平痔，可利咽喉、清腫痛和解瘡毒的功效，而《醫林纂要》亦指無花果益肺，是防病抗老的水果之一。再配合紅蘿蔔、粟米和杏仁，可具有潤肺通便、清熱解毒，適合在初秋時調理身體。

無花果再配合紅蘿蔔、粟米和杏仁，就可以具有潤肺通便、清熱解毒。（尹嘉蔚攝）

參考湯水【2】無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯（01製圖）

湯水有清熱解毒，健脾開胃的作用。中醫認為，薏仁有除濕利尿、排除腸胃脹氣等功效，同時可以健脾、益胃、補肺、利腸及行水等，是十分有益的食材。



材料

鮮無花果3個

紅蘿蔔1條

粟米1條

薏仁1両

杏仁1両

湘蓮1両

水2公升

鹽適量



做法

1. 薏仁洗淨，放入滾水汆燙，瀝乾後裝入容器，放入雪櫃冷凍1天。

2. 其他材料洗淨，紅蘿蔔切塊；粟米保留粟米鬚，切塊用。

3. 大火煲滾水後，放入全部材料。

4. 水再滾起後，轉細火煲45分鐘，加適量鹽調味完成。



不失敗秘訣

~無花果乾甜味重，且經過加工，用新鮮無花果煲湯更有利健康。

~薏仁用水洗過後汆燙，以助去除生澀味和霉味。

~薏仁放入雪櫃冷凍後用，是利用熱脹冷縮原理，破壞內部澱粉組織，便更容易煮透及煮爛。



秋天湯水食譜｜桂圓：有益心脾 杞子補肝明目

圓肉（即龍眼乾）一般都會與杞子一同使用，無論是焗茶或滾湯亦同樣有功效。中醫理論指，圓肉可補益心脾，養血心神，杞子就有補腎明目的功效，若然湯水中加入蓮子、合桃、腰果等堅果類更可提升湯水的甜味，顏色亦更潤澤。

參考湯水【3】圓肉杞子百合湯

圓肉杞子百合湯（01製圖）

這湯水有助補肝腎、養心安神。其中百合可以清肺、潤燥止咳，特別適合燥熱咳嗽、肺虛久咳的人。百合還可安神，有助紓緩失眠多夢、抑鬱、心煩口渴等症狀，對改善記憶力下降問題亦有幫助。



材料

圓肉18克

杞子10克

蓮子30克

鮮百合1個

腰果30克

合桃60克

水2公升

鹽適量



做法

1. 全部材料洗乾淨備用。

2. 大火煲滾水後，除鮮百合外，加入全部材料。

3. 水再煲滾後，轉慢火煲1小時。

4. 熄火前15分鐘加入鮮百合，下少許鹽調味完成。



不失敗秘訣

~圓肉分量不宜過多，否則湯水過甜。

~鮮百合別過早放入湯中，避免因久煮溶化。



秋天湯水食譜｜玉竹：養陰潤燥

玉竹具生津止渴的功效，特別適合乾咳少痰、津少口渴的人。另外，有藥理研究指玉竹可以強心降血糖，適合有糖尿病的人士飲用。

參考湯水【4】玉竹沙參圓肉湯

玉竹沙參圓肉湯（01製圖）

材料

玉竹2両

沙參1両

淮山2両

無花果4隻

龍王杏1両

圓肉1両

合桃2両

水2升

鹽適量



做法

1. 全部材料洗乾淨備用。

2. 大火煲滾水，放入全部材料。

3. 水再滾起後轉細火煲1小時。

4. 加入適量鹽調味完成。



不失敗秘訣

~沙參與玉竹常用，有滋陰潤燥的效果。

~龍王杏即南杏，是南杏中最頂級一種。



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

