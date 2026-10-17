蓮藕食譜合集｜健脾養胃12款養生食譜　煲湯燜炒宜用粉藕或爽藕？

撰文：黃翠衣
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蓮藕食譜合集｜天氣開始轉涼，秋冬季節宜吃白色食物養生，蓮藕便是其中之一，有益肺、養肺之效。蓮藕有爽口、有粉藕，選用不同節數口感也略帶不同。以下介紹常見的3種蓮藕和湯水小炒食譜，攝取其營養同時享受其獨特魅力。

秋天宜吃白色食物養生，蓮藕屬其一，有益肺、養肺之效。（資料圖片）

蓮藕功效｜健脾養胃　3品種煲湯選哪款？

蓮藕即是蓮的根莖，常見於中華料理特別是湯水，如蓮藕章魚綠豆湯。從中醫角度看，煮蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血，一年四季皆宜。蓮藕外貌不盡相同，切開後又有7孔與9孔之分，但蓮藕孔的數量並不影響口感，反而品種與及節數才有影響。由蓮藕的根部開始計第3、4節，口感爽脆，適合炒；蓮藕的第1、2節口感鬆軟，適合燜。一般常見的品種如白花藕通常用作清炒；紅花藕、麻花藕通常用作煮湯。

蓮藕不同節數比較（由蓮藕根部開始計）

第1、2節

第3、4節

口感

鬆軟

爽脆

烹調

適合燜

適合炒

3種蓮藕比較

白花藕

紅花藕

麻花藕

外表

外皮光滑，呈銀白色，體形肥大

外皮褐黃色、瘦長

外表粗糙，呈粉紅色

口感

肉質鮮嫩，生藕吃起來很甜

澱粉較多，生藕吃起來味道苦澀

澱粉較多，當中最粉

烹調

常用作清炒

常用作燉湯

最適合煲湯

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蓮藕的第3、4節口感爽脆，適合炒；蓮藕的第1、2節口感鬆軟，適合燜。（pixabay）

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資料來源：香港餐飲管理協會

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