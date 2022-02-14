健康飲食｜喝茶要看體質？細數4種熱門養生茶人參茶高血壓不宜飲

養生茶雖然可以生津解渴、保養身體，但你有想過你的體質適合嗎？如果沒有搞清楚自己的體質，就亂喝養生茶可是會弄巧成拙的喔！



以下就來告訴你，4款熱門的養生茶哪些體質不太適合喝。

4款熱門的養生茶哪些體質不太適合喝（按圖👇👇👇）

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1. 菊花枸杞茶：虛寒體質、易拉肚子及孕婦不適宜

虛寒體質、易拉肚子、孕婦的脾胃較為虛弱、身體免疫力低下，容易有手腳冰涼、腹瀉腸胃不適等症狀，而菊花茶性寒，只會加重其症狀，對健康不利。

2. 桂圓紅棗茶：感冒咳嗽者避免喝

雖然桂圓紅棗茶能補血、滋養心陰、安神助眠。但有感冒、咳嗽症狀的人不太適合，因為桂圓容易滯氣使心肺火盛，讓感冒咳嗽的症狀加重。

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3. 人參茶：高血壓及容易頭痛這不適合

高血壓及容易頭痛的人不適合飲用，因為人參會提高血壓及讓精神興奮，可能會使症狀加重。另外身體發炎、或剛動過手術已及女性生理期前及來潮時、懷孕時都不宜飲用。

4. 決明子茶：常拉肚子的人謹慎服用

決明子因為有潤腸通便、利尿消腫的效果。對於腸胃不好、常拉肚子的人來說會使症狀加劇，且長期飲用下來，可能導致腸道黏膜萎縮，吸收養分的功能變差。

※以上僅供參考，建議飲用各種養生茶飲前，先詢問中醫師建議。

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