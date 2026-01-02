暖身食物｜氣溫跌至11°C改善手腳冰冷營養師推8食物　蒜1吃法更好

暖身食物｜香港天氣因冬季季候風影響，今明兩天氣溫顯著下降，風勢頗大，天文台預測明天氣溫進一步下降，跌至攝氏11度。除了要多穿衣服，大家還需留意飲食。有營養師就推薦了8種「最強暖身食物」，全部配搭簡易，且適宜加到日常膳食中。



想快速保暖，熱飲當然是一個選擇，不過有些香料、食材，其實一樣可以達至暖身效果。台灣前新光醫院營養師、台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺，在社交平台推薦8種暖身食物，還可參考以下各款食譜，為踏入冬天作好準備。

請按下圖睇宋明樺營養師推薦的8大暖身食物：

暖身食物1：肉桂

肉桂粉中的「肉桂醛」能幫助身體產熱，提高體溫，不論是咖啡、朱古力等熱飲都可以添加。

肉桂很適合配飲料，包括：咖啡、朱古力等。（Unsplash）

暖身食物2：生薑

提到暖身就不得不介紹生薑，在中醫的觀點裡，生薑能改善虛寒帶來的不適。

3.辣椒

辣椒含有一種叫做「辣椒素」的成分，是辣味的來源，辣度愈高就愈能感到身體發熱，甚至還會開始流汗。除了紅辣椒，墨西哥綠辣椒也可以。

4.蒜頭

蒜頭生吃會有點辣，但它除了有殺菌功能，還可以幫助促進血液循環，讓體溫升高。營養師建議，把大蒜壓碎，等待15分鐘後再食用，營養價值更高！

5.原味堅果

堅果含油脂與適量維他命B群，能幫助促進血液循環，絕對是下午茶點心的好選擇。

6.薑黃

薑黃有加速新陳代謝的效果，能讓身體快速燃燒更多熱量，並含有大量的鐵質，可以促進血液循環。

7.胡椒

胡椒除了防腐、抑菌的效果外，還可以驅寒，對於因受涼導致感冒所引起的下痢腹瀉，很有幫助，若配搭薑黃食用，暖身效果更好。

8.韭菜

韭菜是目前當季時令的蔬菜，除了含有豐富膳食纖維、能調整腸道外，也是能夠幫助身體暖和起來的好食物，營養師建議可以炒豆乾或是包水餃。

宋明樺營養師的8大最強暖身食物。（facebook：宋明樺營養師 生活。分享。雜記。）

資料來源（已獲得授權）：宋明樺營養師 生活。分享。雜記。