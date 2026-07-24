薑功效｜去濕消水腫5好處　最佳進食2大時機活血醒腦！吃錯反效果

薑功效｜薑以為冬天吃最好？其實剛剛相反，所謂「冬吃蘿蔔，夏吃薑」，薑不只能行氣活血為身體保暖，更可去濕排汗。近日連連下雨，又有熱帶氣旋紅霞逼近，天氣又濕又熱，經常開冷氣，此時更需要吃薑，喝薑茶。薑除了可緩解因受寒而起的輕感冒、胃脹、止嘔及止瀉之外，也可解食物的寒氣，尤其是大閘蟹、螃蟹、蝦之類等寒濕食物。還有，吃薑亦有時間之分，吃錯或有反效果。



薑功效｜去濕消水腫5大功效

薑看似平平無奇，卻是料理中常用的調味，炒菜時下幾片薑爆香，大大提升菜餚的香味亦辟味。然而，薑最為人認識的功效定必是去寒、除濕，在感冒生病的日子下，喝一杯生薑茶可溫經活絡、散寒和胃。薑可分為4類：子薑、生薑、老薑及薑母，每種薑都各有功效，以下先談談一年四季都最常接觸到的生薑。

生薑又叫嫩薑，可緩解因受寒而起的輕感冒、胃脹、止嘔、止瀉及解食物寒氣。（photo AC）

按圖看生薑5大功效：

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功效1︰ 改善胃口不佳，促進食慾

功效2︰驅寒止嘔

功效3︰解魚蝦蟹毒

功效4︰去除水腫

功效5︰預防感冒

薑禁忌｜早上吃薑更有益 2類人不宜

吃薑好處多，可通陽禦寒、溫脾暖胃，激發脾胃的消化吸收功能，散發體表的寒氣，從而有預防感冒的作用。不過，經常夜眠、易有虛火人士便不宜多吃薑。要吸收薑的好處，也要吃對時間。

什麼時候不宜吃薑？

不宜吃薑時間 1. 晚上 晚上陰氣最盛，身體於晚上需要休息，陰氣內斂。生薑為發散之品，晚上吃薑容易耗氣，違反養生之道、影響睡眠，所以晚上不宜吃薑。 2. 秋天 古人警示：「一年之內，秋不食薑；一日之內，夜不食薑。」除了晚上，秋天都不宜吃薑。因秋天乾燥，燥氣傷肺，再吃辛辣的生薑，容易傷肺。而且吃薑加劇人體水分的流失，所以秋季不宜吃薑。

什麼時候吃薑才有益？

吃薑正確時間 1. 早上 早晨是人體的陽氣升發，所以早晨吃薑，對補充陽氣、醒腦提神很有效。早上可以沖蜂蜜薑水或含一片生薑，助促進氣血循環，精神爽利。 2. 用餐時 生薑入脾胃經，具有開胃的作用，同時可刺激胃液分泌，促進消化。因此做菜時可加入少許薑作調味作料，開胃又消化。

按圖看中醫路潔建議吃薑時間：

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薑分4大類 各有功效

薑主要分4類，子薑、粉薑、老薑及薑母。「生薑」皆指薑齡較短的薑；子薑比生薑年青。若採收的時間不同，特性也截然不同。陳俊傑醫師在以往受訪時解釋各種薑類的功效，他指薑都屬溫性食物，功效類似，但不同生長期的薑，效果也不盡相同。

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資料來源：《養氣血先養脾胃：中醫大師無病到天年的養生方》

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