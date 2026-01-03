暖身食譜合集｜中醫推4類食物抵寒邪　20款暖胃家常菜促血氣循環

冬天天氣寒冷，保暖功夫自然不可少，抵禦「寒邪」單靠禦寒衣物並不足夠，內在調和亦非常重要。正確食用暖身食物，提升體內氣血循環，自然達至驅寒補身之效。



中醫認為人體感到寒冷是因為陽氣不足，故適宜溫補，食用四類食物有助促進氣血循環、溫暖身體。

天文台預測周五及六市區最低氣溫將降至8度。中醫認為四類食物有助促進氣血循環、溫暖身體。（資料圖片/黃舒慧攝）

暖身食譜合集｜健脾食物：栗子、番薯、糯米

脾胃在冬天容易虛寒，因為多吃溫脾、健脾的食物如糯米、豆類等有助提升脾胃之氣，當脾胃好，自然有助身體提升氣血生成及循環，自然溫暖。

暖身食譜1：栗子燜排骨

【排骨食譜】栗子燜排骨補腎健脾 秋天必吃家常菜

栗子燜排骨食譜

暖身食譜2：日式番薯煮雞肉

【15分鐘飯盒.有片】日式番薯煮雞肉 番薯連皮燜營養滿分

日式番薯煮雞肉食譜

暖身食譜3：台灣古早味油飯

【素食食譜】台灣古早味油飯 免長時間浸米單柄煲電飯煲煮均可

油飯食譜

暖身食譜合集｜補腎食物：芝麻、合桃、黑豆

在中醫角度，冬季屬水，黑色和腎也屬水，因此冬天多進食黑色食物是補益腎氣的最好方法。而且不少黑色食物有補益氣血的作用，從而達至暖身驅寒的功效。同時，亦要減少清熱與寒涼食物。

暖身食譜4：芝麻糊

【芝麻糊食譜】黑芝麻潤膚養顏抗氧化 加白米添香滑

芝麻糊食譜

暖身食譜5：沙沙合桃糊

【中式糖水食譜】沙沙合桃糊潤腸抗老 簡單自製滋潤甜品

沙沙合桃糊食譜

暖身食譜合集｜辛溫食物：蔥、生薑、芫荽、九層塔、牛肉、鱔

保暖身體其中一大要點便要避免身體過於寒涼，進食辛溫食物如蔥、薑、牛肉有助增強體內陽氣，促進氣血循環，改善手腳冰冷。

暖身食譜6：葱爆牛肉

【葱爆牛肉食譜】北京小菜惹味嫩滑 如何判斷牛肉幾成熟？

葱爆牛肉食譜

暖身食譜7：孜然牛肉

【孜然牛肉食譜】惹味解膩袪濕 15分鐘風味小炒

孜然牛肉食譜

暖身食譜8：薑蔥魚腩煲

【薑蔥魚腩煲食譜】港式煲仔菜油香嫩滑 鯇魚脆肉鯇分別在哪？

薑蔥魚腩煲食譜

暖身食譜9：薑汁炒芥蘭

【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌

薑汁炒芥蘭食譜

暖身食譜10：薑汁撞奶

【入廚貼士】薑汁撞奶不失敗5秘技 如何目測奶溫免用溫度計？

薑汁撞奶食譜

暖身食譜11：九層塔煎蛋

【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！

九層塔煎蛋食譜

暖身食譜12：九層塔煮蜆

【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試

九層塔煮蜆食譜

暖身食譜13：豉汁蒸白鱔

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

豉汁蒸白鱔食譜

暖身食譜合集｜補血食物：紅棗、桂圓、蠔

中醫有謂「血行百病除」，氣血運行順暢身體自然溫暖，因此食用補血食物有助促進血氣循環，自自然然能夠抗寒冷。

暖身食譜14：藥膳雞煲

【藥膳雞煲食譜】冬日火鍋暖身湯底 1招去除藥材湯水甘苦味！

藥膳雞煲食譜

暖身食譜15：黃耆杜仲杞子煲雞湯

【冬天湯水食譜】黃耆杜仲杞子煲雞湯 補氣健脾促血氣循環抗寒冷

黃耆杜仲杞子煲雞湯食譜

暖身食譜16：薑葱蠔

【薑葱蠔食譜】肥美肉嫩脹卜卜 滋陰抗氧化自家製「蠔」無難度

薑葱蠔食譜

暖身食譜17：日式蠔釜飯

【日式蠔釜飯食譜】和風煲仔飯 一招輕鬆清洗蠔仔黑泥污物！

日式蠔釜飯食譜

暖身食譜合集｜麻油菜式一樣驅寒補身！

台灣人冬天會常吃麻油類的菜式補身，麻油雞湯、麻油豬頸肉等，其次攻演化成不同的麻油菜式。雖然演變的菜式有少許不一，但基底材料類同，都是麻油、米酒和薑，後兩者皆性溫，適合體質虛寒人士。不過需注意麻油不耐高溫，所以不建議一開始用它來起鑊。

暖身食譜18：麻油豬頸肉

【麻油豬頸肉食譜】爽彈豬頸肉盡吸麻油米酒香 台式暖胃家常菜

麻油豬頸肉食譜

暖身食譜19：電飯煲麻油雞飯

【電飯煲食譜】麻油雞飯飯粒吸盡麻油米酒香 台式暖胃有味飯

麻油雞飯食譜

暖身食譜20：麻油鮮菇薑湯

【立冬湯水食譜】麻油鮮菇薑湯 溫胃散寒行氣活血抗手足冰冷

麻油鮮菇薑湯食譜