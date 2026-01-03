暖身食譜合集｜中醫推4類食物抵寒邪 20款暖胃家常菜促血氣循環
撰文：余曉彤
出版：更新：
冬天天氣寒冷，保暖功夫自然不可少，抵禦「寒邪」單靠禦寒衣物並不足夠，內在調和亦非常重要。正確食用暖身食物，提升體內氣血循環，自然達至驅寒補身之效。
中醫認為人體感到寒冷是因為陽氣不足，故適宜溫補，食用四類食物有助促進氣血循環、溫暖身體。
暖身食譜合集｜健脾食物：栗子、番薯、糯米
脾胃在冬天容易虛寒，因為多吃溫脾、健脾的食物如糯米、豆類等有助提升脾胃之氣，當脾胃好，自然有助身體提升氣血生成及循環，自然溫暖。
暖身食譜1：栗子燜排骨
暖身食譜2：日式番薯煮雞肉
暖身食譜3：台灣古早味油飯
暖身食譜合集｜補腎食物：芝麻、合桃、黑豆
在中醫角度，冬季屬水，黑色和腎也屬水，因此冬天多進食黑色食物是補益腎氣的最好方法。而且不少黑色食物有補益氣血的作用，從而達至暖身驅寒的功效。同時，亦要減少清熱與寒涼食物。
暖身食譜4：芝麻糊
暖身食譜5：沙沙合桃糊
暖身食譜合集｜辛溫食物：蔥、生薑、芫荽、九層塔、牛肉、鱔
保暖身體其中一大要點便要避免身體過於寒涼，進食辛溫食物如蔥、薑、牛肉有助增強體內陽氣，促進氣血循環，改善手腳冰冷。
暖身食譜6：葱爆牛肉
暖身食譜7：孜然牛肉
暖身食譜8：薑蔥魚腩煲
暖身食譜9：薑汁炒芥蘭
【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌
暖身食譜10：薑汁撞奶
暖身食譜11：九層塔煎蛋
【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！
暖身食譜12：九層塔煮蜆
【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試
暖身食譜13：豉汁蒸白鱔
【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？
【豚肉生薑燒食譜】獲評為日本男人最愛料理 15分鐘自調甜味薑汁【健康湯水食譜】芫荽皮蛋鯇魚湯清熱下火 如何令湯水味道更濃？【咖喱食譜】薑黃咖喱雞貝殼粉消炎抗癌防暗瘡 超級食物入饌芥蘭炒牛肉食譜｜做法簡易15分鐘完成、2招去除芥蘭苦澀味
暖身食譜合集｜補血食物：紅棗、桂圓、蠔
中醫有謂「血行百病除」，氣血運行順暢身體自然溫暖，因此食用補血食物有助促進血氣循環，自自然然能夠抗寒冷。
暖身食譜14：藥膳雞煲
暖身食譜15：黃耆杜仲杞子煲雞湯
【冬天湯水食譜】黃耆杜仲杞子煲雞湯 補氣健脾促血氣循環抗寒冷
暖身食譜16：薑葱蠔
暖身食譜17：日式蠔釜飯
+1
暖身食譜合集｜麻油菜式一樣驅寒補身！
台灣人冬天會常吃麻油類的菜式補身，麻油雞湯、麻油豬頸肉等，其次攻演化成不同的麻油菜式。雖然演變的菜式有少許不一，但基底材料類同，都是麻油、米酒和薑，後兩者皆性溫，適合體質虛寒人士。不過需注意麻油不耐高溫，所以不建議一開始用它來起鑊。
暖身食譜18：麻油豬頸肉
暖身食譜19：電飯煲麻油雞飯
暖身食譜20：麻油鮮菇薑湯
+1
薑功效｜解蝦蟹濕毒止嘔去水腫5大好處 幾時食薑活血提神醒腦？經痛飲食｜四物湯補血治經痛飲錯反效果！飲用5貼士幾時飲最好？番茄營養｜車厘茄更有益？冷存影響味道？烹調2大方法茄紅素高7倍金菇營養｜降血脂提升記憶力 2招最能留住金菇營養 點食更吸收？毛豆營養｜枝豆2煮法最留營養更鮮甜！與1種魚同吃助吸收維他命C鼻敏感紓緩｜常打噴嚏流鼻水 中醫3建議改善鼻敏感花椒有效？