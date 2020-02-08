【防疫食物】大蒜有助預防感冒？6項保存法留住營養不發芽不易壞

武漢肺炎影響民生，有市民擔心糧食及日用品缺貨，超市貨品續現搶購潮。流傳大蒜、洋蔥可助預防患病，兩者人氣突然躍升，雖則它們均是較耐存的食品，但假使購入大量之後也有可能會變壞、發芽後影響營養。我們先來了解6項大蒜的正確保存方法，好使它們不易變壞或發芽。

大蒜買得多，不建議放入雪櫃保存，一來有可能產生不良氣味，二來以保鮮袋裝起的話會生濕氣，加快大蒜變壞，或產生「噏」味。據美國知名飲食雜誌報導，一個完整、有蒂頭和外皮的大蒜，在良好的環境下能保存近2至3個月；一瓣完整帶皮的大蒜保存期約 3 周。大蒜被剝皮後，鮮度開始快速下降，切碎的大蒜保存不超過一天。

完整、有蒂頭和外皮的大蒜在良好的環境下能保存近2至3個月。（Gaelle Marcel/Unsplash）

購買大蒜及購買之後，我們可以留意以下4要點確保大蒜新鮮，請按圖︰

再按圖了解以下6項提議來保存大蒜，基本上放2個月，大蒜都不會發芽及不易變質︰

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大蒜發芽可吃嗎？

大蒜發芽會消耗大蒜自身的營養，導致蒜瓣的外型乾癟，營養價值會降低，但不會產生有毒物質，大蒜長出的嫩芽是我們吃的蒜苗。

大蒜發芽可安全食用嗎？（網上圖片）

按圖有台灣東森新聞邀請營養師講解的相關報導︰

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大蒜有助預防感冒？

流傳大蒜可預防感冒甚至抗炎，不過從營養學及中醫上看大蒜，兩者並未確實大蒜有預防感冒的功效，抗炎的說法歸因於大蒜內有抗氧化物，蒜素（allicin）可防止細胞受自由基侵害，預防炎症。

營養師指出大蒜內有蒜素（allicin），為抗氧化物之一，防止細胞受自由基侵害，另有有助抗菌及預防炎症。（team voyas/Unsplash）

請按以下5圖從營養角度認識大蒜︰

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而中醫看大蒜性味辛溫，有溫中健胃，消食理氣，解毒殺蟲之用，對於普通傷風感冒的症狀，如風寒咳嗽、怕冷及腸胃不適等初期症狀可食用。不過有以下病症的人士不宜食用大蒜，否則適得其反。

中醫看大蒜性味辛溫，有溫中健胃，消食理氣，解毒殺蟲之用。（Mike Kenneally/Unsplash）

按圖從中醫角度了解大蒜︰

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參考資料︰東森新聞/台灣好食材/Bon Appetit/Healthline/NCCIH