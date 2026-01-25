白蘿蔔保存｜冷藏前多做1步延長保鮮期1個月！放雪櫃仲要擺啱位置

白蘿蔔保存｜白蘿蔔用剩應該怎樣保存？很多人會把它放在室溫，又或放入雪櫃冷藏，但只要多做一步，壓抑減緩白蘿蔔生長，更可延長白蘿蔔的保鮮期至少1個月以上。



白蘿蔔保存｜冷藏白蘿蔔4步驟

日本白蘿蔔農家泉水淑子女士經常分享白蘿蔔料理，也分享她推介的白蘿蔔冷藏保存方法，可持續保鮮達1個月以上。最緊要是刮掉白蘿蔔的皮，才放入雪櫃的蔬果室裡冷藏。

刮掉白蘿蔔的皮，才放入雪櫃的蔬果室裡冷藏。（圖片︰Pixabay）

按圖睇白蘿蔔冷藏保存步驟▼▼

白蘿蔔冷藏步驟

1 切掉白蘿蔔頭上的長葉。

2 削掉全部白蘿蔔外皮。

3 將白蘿蔔切段，放入保鮮袋。

4 排掉袋內空氣並封好，放入雪櫃蔬果室冷藏保存完成。

下次用白蘿蔔時，取出需要的分量，其他未用的繼續冷藏保存。

白蘿蔔保存｜為什麼削皮後可延長保鮮？

日本東京農業大學三井裕樹教授表示，由於白蘿蔔的外皮上，有組織負責白蘿蔔的生長和新陳代謝，如果外皮被削掉，便能減緩白蘿蔔的生長速度及變化，藉此延長了保鮮期。

冷藏非急凍勿放錯

不過，白蘿蔔只適宜冷藏而非急凍（冷凍），如果放錯了急凍格，下次取出白蘿蔔時，會發現肉質變黏，不論是生蘿蔔或熟蘿蔔，一律不建議急凍。但如果將蘿蔔蓉放入急凍倒是可以，因為吃蘿蔔蓉本身都是吃它黏黏糊糊的口感。

如何去除白蘿蔔苦味？

1 刮掉白蘿蔔的外皮約0.5厘米。

2 用流動水沖十數分鐘。

3 用洗米水汆燙或燜煮。

燜白蘿蔔入味有什麼方法？

1 將白蘿蔔切較細塊。

2 較大塊的白蘿蔔，先急凍一天軟化纖維，解凍後燜燉。

3 選白蘿蔔中段燜煮，質地較柔軟。

參考資料︰日本農家保存白蘿蔔方法