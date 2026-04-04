止咳偏方｜陳皮水/冰糖燉梨/蘿蔔蜂蜜水　9偏方專家解構宜忌+成效

止咳方法｜止咳偏方｜轉季天氣時冷時熱，最容易引致氣管敏感、喉嚨痕癢、痰多咳嗽等。除了服藥，不少人還會嘗試各種民間偏方，外敷內服，以下就介紹9個民間偏方，究竟有沒有科學根據？究竟哪樣最湊效？



轉季最易引致氣管敏感、喉嚨痕癢、痰多咳嗽等，久咳難治，不少人會嘗試各種偏方。（shutterstock）

止咳偏方｜解構9偏方功效

咳嗽最難根治，總是咳唔斷尾，但也最多民間偏方，有最簡單的鹽水漱口、羅漢果水、陳皮水，還有蘋果洋蔥水，或來自日本的蘿蔔蜂蜜水，西方的黑朱古力、蜂蜜咖啡等。不但內服，還有外用的薑片。

止咳偏方1：鹽水嗽口

鹽水具有輕微的清熱解毒作用，適合因風熱或肺熱引起的咳嗽，還可潤喉消炎，有助紓緩喉嚨不適，減輕炎症，適合喉嚨乾燥或輕微炎症引起的咳嗽。

不過，對風寒（痰白、鼻塞流清涕、畏寒）、氣虛（無力、氣短、易倦）或陰虛（少痰、口乾舌燥、夜咳加重）咳嗽效果不佳，甚至可能令病情加劇。

鹽水嗽口止咳，非人人適宜。（vcg）

做法：1杯溫水加半茶匙鹽，拌勻。每天以鹽水漱口2-3次，每次30秒至1分鐘。

止咳偏方2：陳皮水

陳皮具理氣、去濕、化痰，適合痰多咳嗽。註冊中醫師潘仲恆解釋，陳皮性温，味辛苦，功效在於理氣、健脾、去濕、化痰。只需1塊陳皮加1公升水，慢火煮約15分鐘，即可。，小朋友也可飲用，新冠肺炎期間亦有效紓緩。

不過，氣虛（氣短乏力、易疲勞、食欲不振）者宜慎食，因陳皮理氣強，可能進一步耗氣。而胃火旺盛（口臭、牙齦腫痛、便秘）亦或會引致加重胃火。如有疑問建議諮詢中醫師意見。

陳皮理氣、健脾、去濕、化痰，泡水飲用，大人小朋友適宜。（iStock）

止咳偏方3：冰糖燉梨

梨屬性寒涼，能生津潤燥止乾咳，註冊中醫師陳俊傑接受我們訪問時，曾表示冰糖養胃，與梨同燉，可增加滋潤的功效，適合用聲過度的人士，但他提醒：「燉會把精華濃縮，但根據燉的時間、對象、方法，寒熱會有所變化。若梨多，火力、時間一般，只是濃縮精華，令更寒，亦未必能減梨的寒性。」因此，燉梨火候一定要足夠，不能貪快。冰糖燉梨食譜｜潤肺養聲防秋燥 做錯1步反效果！每周宜吃多少？

冰糖燉梨養胃滋潤。（istock）

冰糖燉梨食譜（2至3人份）

材料：

水晶梨2個

香茅1條

參片3-4片

冰糖10克

做法：

1. 切下梨的蒂部，挖去梨心，稍切香茅。

2. 把所有東西放入燉盅，大火蒸20-30分鐘。

TVB節目《X偏方：全民拆解II》也曾就止咳偏方，請來中醫、西醫、博士解構6款民間方法，包括蘋果洋葱水、薑片、羅漢果、白蘿蔔配蜂蜜、蜂蜜咖啡與黑朱古力等，原來它們都有理所依，但哪款最能化痰止咳？

止咳偏方4：蘋果洋蔥水

洋葱之所以能止咳，是因為當中的槲皮素，節目組訪問了不同專家，甚至進行化驗，檢視出最高槲皮素的洋葱種類。此外，洋葱加蘋果令止咳功效加倍，又是否有根有據？

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請按下圖睇中、西醫對蘋果洋葱水功效的講解：

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槲皮素是一種抗氧化物，最主要用於保健產品或飲料，除了洋葱，蘋果、番茄、西蘭花與紅蘿蔔都含一定槲皮素。

香港高等教育科技學院食品與健康科學系特任導師林偉恩博士，以產地作區分，用6款洋葱做測試，比較各種洋葱的功效。化驗結果顯示，以每公斤所含毫克來排行的話，槲皮素含量由高至低依次為：日本洋葱、美國紅洋葱、日本紅洋葱、韓國洋葱、本地洋葱、中國紅洋葱。日本洋葱被指是「槲皮素之星」！洋葱功效｜1部位抗癌功效高30倍！4招助吸收點食最好？錯1步0營養

呼吸系統科專科醫生盧浩然，就引用美國密歇根大學之前的一項研究，指出槲皮素有能力減少病毒生長、阻慢病毒侵入身體。

而註冊中醫師黃景昕指洋葱的槲皮素有天然抗組織胺之稱、可抗炎，並減慢呼吸細胞製造炎症因子。

洋葱為什麼配蘋果？

黃醫師表示，要提高槲皮素攝取需要透過介質，蘋果中的果酸正是適合的介質，不會太酸。她指酸度太濃的介質或對呼吸道構成影響，對咳嗽不利。

此外，蘋果含豐富鐵質，鐵質與槲皮素結合，正好能幫助帶走致敏原，所以兩者很夾，建議用蒸燉方式去煮。

止咳偏方5：薑片

薑不只可以煲薑茶驅寒，外用也可止咳。（資料圖片）

薑能夠驅寒，但原來想止咳並不是要煲薑茶，而是外服！註冊中醫師示範了如何用薑片擦定喘穴。

請按下圖睇中醫師用薑擦穴位止咳的正確示範和注意事項：

註冊中醫師關富健指，頸椎第七節下旁開0.5吋的位置為「定喘穴」，從這個穴位一直掃到腰椎第5節，整條稱之為「華佗夾脊穴」，有定喘止咳作用。關醫師建議，可用薑片放在掌心，沿頸椎第七節用力往下推，推至第五節腰椎即可，需時20分鐘左右。

不過他提醒，只能向下順擦，不能向上逆擦，否則會咳得更厲害。可以把薑加熱，但不能太熱，大約40度左右便夠，這樣才能發揮溫中驅寒功效。但提醒用薑片前，應先將護膚霜或按摩油塗在背上，以免皮膚太乾，與薑片磨擦時擦損。

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止咳偏方6：羅漢果茶

羅漢果一向被指有止咳效果。羅漢果有潤肺、化痰、止咳、除口氣、解便秘等功效，並能滋養喉嚨及增強免疫力。涼茶舖負責人英姐表示，羅漢果熟了、籽會變黑，味道會較苦。

請按下圖睇羅漢果功效及如何能保留更多營養：

節目中余德丞還介紹了用全新技術製成的羅漢甘果，顏色較淺，原來平日黑色的羅漢果是經過烘焙，但這種淺色羅漢果，則是從樹上摘下後，直接開一個小洞，低溫處理及抽真空，能保存90%養分。只要將羅漢果分半，便能輕鬆剝皮。

羅漢果剝皮後加入熱水，焗大約15分鐘已經出味，喝起來較羅漢果茶淡。

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止咳偏方7：白蘿蔔蜂蜜水

白蘿蔔與蜂蜜，原來是來自日本的止咳偏方。不過，長輩常說食得多白蘿蔔會破氣，中醫師就解釋了這個概念，並點出哪些人不宜服用白蘿蔔蜂蜜水。以下將示範白蘿蔔蜂蜜水的製法和步驟。

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請按下圖睇白蘿蔔蜂蜜水的製作步驟和注意事項：

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1：將白蘿蔔切粒，放進容器內，大約把樽填至半滿就夠。蜂蜜則注入至三分一滿。

2：蓋上瓶蓋，將白蘿蔔與蜜糖放進雪櫃冷藏5小時。5小時後，瓶中的蜂蜜蘿蔔多了1倍，因為蘿蔔在過程中會出水。

3：將蜂蜜蘿蔔倒進杯子，加入暖水，並稍微攪拌，即可飲用。

蘿蔔破氣？哪些人不宜？

蘿蔔破氣，非人人適宜進食。（freepik）

中醫師黃景昕表示，有說白蘿蔔破氣，是指令氣機運行得更快，當一個人氣機沒出現問題，要運行加快是沒問題的，但如果本身氣弱，則可能會覺得身體不適。醫師補充謂：「白蘿蔔和蜂蜜的組合是參考了日本人的做法，他們遇上初起感冒咳嗽，會用大根漬物泡水來防病。」揀蘿蔔最緊要夠圓夠重手，重手即代表多汁。

止咳偏方8：蜂蜜咖啡

蜂蜜可以潤喉止咳，配上咖啡又如何？呼吸系統專科醫生盧志偉指，很久以前，西方已用蜂蜜及咖啡治療呼吸道病例，如咳嗽。

蜜糖咖啡不只美味，也可用作紓緩咳嗽。（Getty）

請按下圖睇蜂蜜咖啡的功效和原理：

蜂蜜咖啡製法很簡單：先加2匙蜜糖、2匙咖啡粉。再加入熱水即成。



盧醫生在節目中，引用2013年伊朗德黑蘭大學醫科大學的研究，指出蜂蜜和咖啡的確能夠紓緩和減低咳嗽次數，比傳統用的口服類固醇更有效。盧醫生指，蜂蜜特性是又甜又黏，而咖啡則可放鬆氣管，兩者一併使用可產生協同效應。咖啡與蜂蜜能在呼吸道、咽、喉等發炎位置形成一層保護膜，加速發炎黏膜神經末梢復元，減少敏感。

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止咳偏方9：黑朱古力

黑朱古力已被證實有助紓緩咳嗽，全因當中的可可鹼成分。（Getty）

朱古力味甜，常被勸告咳嗽時要戒吃，但多份西方研究卻指黑朱古力有助止咳。盧醫生解釋，由於黑朱古力含可可鹼成分，韓國早在2009年已經推出有可可鹼的咳藥水。2017年，英國赫爾約克醫學院的研究亦指出，可可鹼可抑制迷走神經，而迷走神經正是引起或導致咳嗽的反射神經，故此能改善持續咳嗽。

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參考資料：《X偏方：全民拆解II》