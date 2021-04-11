瘦身食譜｜Maggie Q凍齡飲食完美身材　5天餐單黑豆蘑菇不戒澱粉

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-11 12:00

Maggie Q是性感女神代表之一，現年41歲的Maggie Q狀態依然完美、身材曼妙及充滿活力感。她奉行素食主義已歷20年，並一直保持自律的飲食習慣，對食物營養充滿學識。早前，她分享自己的5天瘦身健康餐及食譜，教大家吃出好身材之外，亦能飽腹不挨餓。

Maggie Q熱愛運動，41歲仍保持完美體態。（Maggie Q 小紅書）

Maggie Q分享第一天從椰菜花、黑豆、藜麥、番薯及牛油果開始，以椰菜花代替白飯補充碳水化合物，椰菜花低脂，含豐富維他命C，對皮膚和頭髮有益。此外，黑豆、藜麥及味噌的等食物能促進腸胃健康。第二天的飲食亮點有奇亞籽、西蘭花和鷹嘴豆，這些都超級食物，奇亞籽含豐富的纖維，有利消化系統。Maggie Q曾分享自己飽受過便秘及腹脹的煩惱，故此從飲食中獲決方案是她一直而來的所著重的要點，在早上攝取纖維對身體有益，配搭水果使活力充沛。

Maggie Q茹素20年，以植物飲食為主。（Maggie Q 小紅書）

按圖看Maggie Q的「5天健康飲食計劃 」分享及其中的6個食譜，包括味噌能量碗、西蘭花煎蛋餅、番茄豆腐煲、西蘭花番薯湯、朱古力蕉昔、薑黃奶雪條配黑朱古力︰

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喜歡吃碳水化合物的人到第三天會感到滿足，Maggie Q減肥亦不會戒絕澱粉，她選擇非精製澱粉，包括燕麥、紅扁豆、蕎麥、香蕉及番薯。她非常愛用蘑菇，低脂及可助細胞抗氧化。此外，吃些許黑朱古力幫助紓緩壓力受及提振精神，但會避免牛奶朱古力，因為吃太多乳製品會難於消化。

味噌能量碗集合高纖及低脂的食材，重飽肚及高營養。（Maggie Q 小紅書）

到了第四天，Maggie Q表示跟著一起吃該發現身體有點改變，覺得輕盈及清爽。這天有西蘭花、番薯、薑黃奶、黑朱古力及大量蔬菜，薑黃有豐富抗氧化劑薑黃素有助抗炎。最後一天有豆腐、粟米粥、士多啤梨及牛油果等，營養豐富、高纖低卡及有飽足感。

Maggie Q是香港名模，現時全情投入於美國發展演藝事業，同時不忘亞洲市場。（Maggie Q 小紅書）

參考資料︰Maggie Q小紅書 /Women's Health