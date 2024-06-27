維他命C水果｜美白增免疫力15種維他命C豐富水果　橙第8 檸檬包尾

維他命C對人體非常重要，能提升免疫力、美白皮膚等。一講到高維他命C的食物，大家都會想到橙、檸檬這些柑橘類水果。可是，台灣營養師高敏敏卻表示，大家原來一直誤會了，檸檬的維他命C含量遠比許多你熟悉的水果還要低。



維他命C功效｜提升免疫力 美白護眼

維他命C，又有抗壞血酸之稱，它是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，偏偏我們卻不能靠人體去合成或產生維他命C，必須依靠飲食來攝取。根據美國國立衛生研究院（NIH）的數據，成年女性每天需要75毫克（mg）的維他命C，成年男性則需要90毫克。

維他命C的好處相信大家聽過不少，原來除了美白、提升免疫力，對保護眼睛，強化腦部功能等亦有幫助。

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請按下圖睇維他命C對人體的6大健康好處：

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維他命C好處

1 刺激膠原蛋白合成

膠原蛋白是人體中最豐富的蛋白質，人體需依賴維他命C來合成。膠原蛋白存在於人體器官、頭髮、皮膚與指甲的結締組織中。

膠原蛋白是皮膚的抗衰老救星，研究指維他命C局部應用到皮膚上，可增加膠原蛋白增生，看起來更年輕。對於傷口癒合亦有幫助。

2 強化腦部功能

維他命C在神經遞質的合成和認知功能中，發揮着作用。神經遞質對於將信息從大腦發送到身體其他部位非常重要。研究顯示，與認知能力受損的受試者相比，認知完好的研究參與者體內的維他命C濃度較高。

3 預防慢性病

自由基是人體產生的有害物質，會損害細胞和組織，而抗氧化力強的維他命C，就起著中和自由基的作用。另一講法指，抗氧化劑可防止癌症或心臟病等，不過仍需等待更多研究證實。

身體若缺乏維他命C會容易感染病菌，患上感冒時，維他命C有助更快康復。（ＶＣＧ）

4 提升免疫力

維他命C最著名的好處，是對免疫系統起積極作用。研究報告指，維他命C能通過阻擋氧化壓力，以及減少組織受損的可能性，從而支撐著免疫系統。當缺乏維他命C時，我們便會容易感染病菌。若患上感冒時，維他命C有助你更快康復。

5 增強癌症治療

有指富含維他命C的水果和蔬菜可降低某類癌症的風險，不過未太多研究證實。然而當靜脈內服用超高劑量的維他命C時，維他命C或使放射治療和化療更有效。若與抗癌藥物結合使用時，高劑量的維他命C有助於對抗乳腺癌細胞。不過，這裡指的高劑量，遠超於一般飲食或補充品所能提供的分量。

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6 保護眼睛

美國驗光協會指出，維他命C可降低患白內障的風險，還可幫助延緩與年齡有關的黃斑變性（AMD）發展。研究發現，每天服用500毫克作為每日補充劑的一部分，可減緩中度AMD患者的病情，這大概歸功於維他命C的抗氧化特性。

檸檬、橙常被標榜為高維他命C水果，但原來只是一場誤會？（VCG）

高維他命C 20種水果排名 檸檬包尾！

維他命C只能從飲食攝取，很多人會吃檸檬、橙等等，檸檬常被標榜為高維他命C的水果，但台灣營養師高敏敏在她的専頁發表了文章，列出了20種台灣常見水果的維他命C排行，結果卻讓人非常意外。檸檬竟然包尾！比荔枝、士多啤梨、橙等的排名還要後。以同樣是100克的重量來計算，第一位水果所含的維他命C，含量足足高6倍！

不過，由於該篇文章所提到的水果，有5種是香港比較不常見，或是不算最普遍，所以我們只篩選了當中的15種水果。

請按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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1 紅心番石榴（紅心芭樂）

維他命C：214.4毫克｜熱量：42卡路里

2 番石榴（珍珠芭樂）

維他命C：193.7毫克｜熱量：42卡路里

3 釋迦（番鬼荔枝）

維他命C：99毫克｜熱量：104卡路里

4 龍眼

維他命C：95.4毫克｜熱量：73卡路里

5 金奇異果

維他命C：90.1毫克｜熱量：59卡路里

6 木瓜

維他命C：79.1毫克｜熱量：44卡路里

7 杮

維他命C：75.9毫克｜熱量：57卡路里

8 新奇士橙（香吉士）

維他命C：74.8毫克｜熱量：47卡路里

9 奇異果

維他命C：73毫克｜熱量：56卡路里

10 士多啤梨

維他命C：69.2毫克｜熱量：39卡路里

11 楊桃

維他命C：57.8毫克｜熱量：32卡路里

12 荔枝

維他命C：52.3毫克｜熱量：65卡路里

13 榴槤

維他命C：52.2毫克｜熱量：136卡路里

14 文旦

維他命C：51.1毫克｜熱量：33卡路里

15 檸檬

維他命C：34毫克｜熱量：31卡路里

至於其餘5款水果，維他命C含量（由低至高）是柳橙（41.2毫克）、白柚（54.5毫克）、澳洲甜橙（54.6毫克）、西施蜜柚（57.8毫克）、台灣土棗（92.7毫克），大家有機會去台灣也可以試試土棗，不過營養師高敏敏還是比較推薦大家吃芭樂啦！



台灣營養師高敏敏製作的「水果維他命C排行榜」圖表。（Instagram：minmin_rd）

台灣營養師高敏敏不時分享飲食健康資訊，包括這次的維他命C水果排行。（Instagram：minmin_rd）

資料來源：高敏敏營養師、《7 Scientific Health Benefits of Vitamin C》