金沙骨食譜｜蜜汁燒金沙骨焦香惹味　1招免焗爐效果勁似叉燒！

金沙骨，是BBQ中最受歡迎的食物之一，燒起來陣陣焦香，有點像叉燒，啖啖肉還有骨啜。不往外跑，在家自製一樣可以營造燒烤效果，而且毋須焗爐，乾淨又方便！



蜜糖醬燒金沙骨

金沙骨食譜｜金沙骨是哪部位？

金沙骨，即一字骨，是近肋骨的位置，肉腍骨多，在豬肉檔可看到一排排肋骨，檔販會問你要多少條骨，我買了一條，已可斬成6小段，但盛惠$99！若想便宜一點的可買凍肉，價錢約平一半。

豬肉部位分佈圖（健康農場）

金沙骨食譜｜一張紙代替焗爐烤焗

蜜糖醬燒金沙骨，主要醃料是叉燒醬，或燒烤醬也可，使用現成的醬炓可省略多種調味，醃製時間長一點，還有鬆肉的效果。由於肉厚還有糖分，避免焦燶，須以細火慢烤，若沒有焗爐，可在白鑊上放上一張錫紙，燒熱後加油，再放金沙骨煎，就像我們BBQ時，用錫紙包裹粟米、番薯、金菇等放入爐中燒一樣，帶點焦香之餘，也不怕黏鑊難以清洗。最後塗點蜜糖拌勻就完成了。

蜜糖醬燒金沙骨食譜

食譜 蜜糖醬燒金沙骨（烤） 材料 一字骨500克、蜜糖1湯匙 醃料：叉燒醬3湯匙、生抽1湯匙、老抽1湯匙、糖1湯匙、酒1湯匙、粟粉1茶匙 做法 1. 一字骨洗淨，放入醃料拌勻，醃約3小時或以上。 2. 燒熱鑊，墊上錫紙，下油。 3. 放入一字骨，以中慢火煎至熟。 4. 微微焦香時，下蜜糖拌勻，即成。

健康小貼士：

金沙骨，每100克約207卡路里，比瘦肉143卡路里熱量較高，但比豬腩肉的326卡路里，則少了119卡路里，適量進食亦無妨。它富含蛋白質、維他命B及礦物質，有助美顏護膚秀髮，更可提升免疫力。豬肉，甚至被BBC列為十大最有營養食物的第8位。

攝錄：呂榮棟、呂志豪

剪接：吳宇峰

場地提供：美亞廚具

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