【Gi味俱全】黃淑儀五香雞食譜　醃雞蒸雞8貼士做漏1步蒸極唔熟？

還有不足一個月，便是農曆新年。過時過節，傳統家庭總要食隻雞，除了鹽焗雞、豉油雞、沙薑雞等等，黃淑儀（Gigi姐）就曾在節目上分享「五香雞」做法，所需材料不多，而且十分多汁惹味。這道菜的烹調方式是「蒸」，而不論是醃雞還是蒸雞，都各有心得，Gigi姐就提供了8個貼士予大家參考，包括醃料的分量比例、蒸雞時間等，讓各位能輕鬆上手。

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全》中示範了五香雞做法，五香雞用甚麼調味？當然是五香粉，但原來有些人對五香粉敏感，她建議改用花椒八角加粗鹽，而這種調味，不僅能做五香雞，即使想做五香鴨也可。Gigi姐所用的是嘉美雞，她認為會特別香，而且有「𡁻頭」，雞皮和肉之間的啫喱狀膠原蛋白也相當豐富。從街市或超市買的冰鮮雞多數都已很乾淨，但蒸雞前還是有些工夫需要處理。

請按下圖睇「五香雞」的醃雞工序和事前準備工夫：

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連相對繁複的事前工夫都已做好，只差最後一步——蒸雞，平時整金針雲耳蒸雞、蒸雞翼等，比較細件，可能大概蒸12分鐘已夠。但這次要蒸一整隻雞，到底又需要多少時間呢？想判別雞是否熟透，又有哪些方法？Gigi姐會解答這個問題。

請按下圖睇蒸雞和準備伴碟菜的步驟和貼士：

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五香雞。（節目截圖：《Gi味俱全》）

由於Gigi姐在節目上沒有示範斬雞方式，大家不懂斬雞的話，也可先從較入門級的剪雞開始。以下就有剪雞圖解，若想了解更多，也可參考下列文章。

【剪雞貼士】唔想只食手撕雞？按壓鬆關節學識5個小撇步剪雞0難度

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此外，還有一個更簡便的電飯煲蒸雞食譜，只需30分鐘。

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）